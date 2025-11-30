Sebastián Gómez se consagró campeón del SUP Surf tras imponerse al chileno Gabriel Salazar en una final intensa y cargada de emociones. El deportista peruano mostró solidez desde el inicio, ejecutando maniobras limpias y controladas que le permitieron tomar ventaja rápidamente. Su lectura del mar fue determinante para marcar la diferencia en una competencia donde cada ola podía definir el resultado.

El duelo ante Salazar no fue sencillo. El representante chileno llegó como uno de los rivales más sólidos del torneo y mantuvo el nivel durante toda la jornada. Sin embargo, Gómez respondió con experiencia y precisión, aprovechando cada oportunidad para aumentar su puntuación. Su consistencia en los momentos clave terminó inclinando la balanza a su favor, sellando un triunfo merecido.

Con esta actuación, Gómez suma una nueva medalla de oro que reafirma su crecimiento y vigencia en el circuito de SUP Surf. El peruano demostró una vez más su capacidad para competir al más alto nivel, convirtiéndose en una de las figuras más destacadas del evento. Su coronación fue celebrada por el público, que reconoció su entrega y la calidad de su desempeño.

Además, Tamil Martino logró quedarse con la medalla de bronce tras una participación sólida y estratégica. El peruano supo mantenerse firme en las rondas previas y aseguró un lugar en el podio gracias a su consistencia. Con estas dos preseas, Perú cerró una destacada jornada en el SUP Surf, reafirmando su fortaleza en deportes acuáticos y sumando importantes alegrías para la delegación.