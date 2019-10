El retiro de apoyo a 147 deportistas que formaban parte del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del Instituto Peruano del Deporte (IPD) provocó las protestas de varios deportistas a través de redes sociales. La atleta Paola Mautino y la taekwondista Julissa Diez Canseco fueron dos de las afectadas y mostraron su disconformidad con la medida.

En medio de la polémica decisión y de los debates sobre el tema, el presidente del IPD, Sebastián Suito, se manifestó en entrevista con Radio Programas del Perú y aseguró que la situación “es lo que causa mi preocupación” e indicó desconocer “la decisión en dos sentidos”.

Sebastián Suito se pronunció sobre el retiro de apoyo de 147 deportistas. (Foto: IPD)

“Uno, no se me informó sobre el retiro de estos 147 deportistas y, en segundo lugar, no me parece correcto que deportistas que pueden tener logros que más interesantes o próximos a tener logros sean retirados del apoyo que reciben a través del programa (PAD), que es meritocrático y se le da a quienes obtienen medallas o que se encuentran próximos a conseguirlas”, explicó.

“Fue una decisión unilateral, ocasionada por el director (de la Dirección Nacional de Deportes Afiliados, Víctor Aspíllaga)”, añadió Suito.

Por otro lado, el presidente contó que tomó cartas en el asunto cuando se enteró de la medida. “Tomé conocimiento el día lunes de esta situación. Solicité reunirme con todos los deportistas afectados para comunicarles a ellos que mi primera disposición es la revisión de cada uno de sus casos. Quería conocer sus sus opiniones, escucharlos y entender sus preocupaciones”, dijo.

Asimismo, Suito se refirió al programa PAD. “Todos los meses salen e ingresan deportistas. Generalmente son entre 25 deportistas que salen, que ha sido su pico máximo. Eso correspondiendo a los logros o medallas, o los avances y obtenciones en sus marcas”, agregó.