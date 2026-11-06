Doménico Sotomayor consiguió el tercer diploma olímpico para Perú en Dakar 2026, tras finalizar sexto en los 200 metros libre de natación, con un registro destacado de 1:52.80.

El nadador nacional se ubicó entre los ocho mejores de la competencia juvenil, demostrando su preparación y talento frente a representantes internacionales. Su actuación representa un importante avance para el deporte peruano.

Óscar Fernández, presidente del IPD, felicitó al deportista por su rendimiento y resaltó el orgullo que genera su participación. Además, destacó el desempeño de los jóvenes nacionales en esta cita internacional.

Sotomayor integra el Programa de Apoyo al Deportista junto a otros seis representantes peruanos: Natzumi Aquije, Samuel Duffoo, Stacy Rodríguez, Thiago Goyzueta, Astrid Bravo y Yesús Perea, quienes compiten en diferentes disciplinas.

La delegación nacional está conformada por 15 atletas que participan en 11 deportes. Entre ellos figuran representantes de atletismo, ciclismo, remo, skateboarding, taekwondo, natación y vela, fortaleciendo la presencia peruana en Dakar.