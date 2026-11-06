Por Redacción EC

Doménico Sotomayor consiguió el tercer diploma olímpico para Perú en Dakar 2026, tras finalizar sexto en los 200 metros libre de natación, con un registro destacado de 1:52.80.

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