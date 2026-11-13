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Resumen

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El Mundial ISA de Surf en Punta Rocas se puede seguir en vivo en Segundo Muelle, el punto de gastronomía y deporte. A 32 años de su fundación, la cadena creada por Daniel Manrique (derecha en la foto) vuelve a conectar con sus raíces.
El Mundial ISA de Surf en Punta Rocas se puede seguir en vivo en Segundo Muelle, el punto de gastronomía y deporte. A 32 años de su fundación, la cadena creada por Daniel Manrique (derecha en la foto) vuelve a conectar con sus raíces.
Por Miguel Villegas

En una de esas fotografías sepia que se comerán en un álbum con papel manteca, el niño de 10 años Daniel Manrique mira el mar como si se tratara, más que de un gigante en movimiento, un amable amigo. Un testigo. Un compañero. No sabía entonces que, dos décadas después, iba a vivir de sus frutos, de esos insumos que lo acompañaban a surfear de chico en San Bartolo. Y que se iba a convertir en lo que hoy es Segundo Muelle, el principal refugio marino desde donde uno puede ver el mundial de surf ISA en vivo, a Lucca Mesinas, Alonso Correa, Daniella Rosas o Catalina Zariquiey, domar al mar con el único objetivo de ganar el boleto a los próximos Juegos Olímpicos.

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