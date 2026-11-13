En una de esas fotografías sepia que se comerán en un álbum con papel manteca, el niño de 10 años Daniel Manrique mira el mar como si se tratara, más que de un gigante en movimiento, un amable amigo. Un testigo. Un compañero. No sabía entonces que, dos décadas después, iba a vivir de sus frutos, de esos insumos que lo acompañaban a surfear de chico en San Bartolo. Y que se iba a convertir en lo que hoy es Segundo Muelle, el principal refugio marino desde donde uno puede ver el mundial de surf ISA en vivo, a Lucca Mesinas, Alonso Correa, Daniella Rosas o Catalina Zariquiey, domar al mar con el único objetivo de ganar el boleto a los próximos Juegos Olímpicos.

MIRA AQUÍ: Lucca Mesinas brilla en Punta Rocas y clasifica a la cuarta ronda del ISA World Surfing Games 2026

El Mundial de Surf que se desarrolla en Punta Rocas ha convertido, por estos días, al litoral peruano en uno de los principales puntos de encuentro para los aficionados a este deporte. La competencia reúne a destacados tablistas de diferentes partes del mundo y mantiene en expectativa a quienes siguen de cerca, especialmente, la participación de los representantes peruanos.

En medio de esta fiesta deportiva, Segundo Muelle se ha sumado a la conversación llevando las competencias a las pantallas de sus restaurantes. A través de las transmisiones en vivo por YouTube, los clientes pueden seguir las distintas jornadas del campeonato y acompañar a los surfistas peruanos mientras disfrutan de la propuesta gastronómica de la cadena.

La iniciativa tiene también una historia personal detrás. Daniel Manrique, fundador de Segundo Muelle, prácticamente creció junto al mar en San Bartolo. Allí comenzó su relación con el surf y pasó buena parte de su infancia y adolescencia entre las playas, las olas y una comunidad que compartía la misma afición.

Daniel Manrique, fundador de Segundo Muelle, prácticamente creció junto al mar en San Bartolo. | Foto: Archivo Personal

“Empecé a correr tabla a los 10 años y el surfing, en esa época, era nuestro mejor pasatiempo. Estábamos todo el día en la playa y corríamos tabla en dos turnos, en la mañana y en la tarde. El mejor momento era correr a la hora del sunset. Ha sido una de las mejores épocas de mi vida, ya que estar en contacto con el mar te da una sensación muy especial”, recuerda.

Sus primeros años transcurrieron en Playa Sur, donde también conoció a quienes marcarían sus primeros acercamientos al mar. Su primera tabla hawaiana fue hecha a partir de un tablón y se la preparó el recordado “Negro” Cordero, uno de los surfers más emblemáticos del balneario y, según recuerda Manrique, también un gran cocinero.

Pero el mar no solo fue escenario de sus años como aficionado al surf. En los días en que no había olas, Daniel y sus amigos cambiaban las tablas por la pesca con cordel en el Club Náutico de Playa Sur. “Todo lo que pescábamos lo preparábamos luego en las cocinas de nuestras casas”, cuenta. Su madre, a quien recuerda como una gran cocinera, también tuvo una influencia importante en su relación con la gastronomía y el valor del pescado fresco.

A los 15 años comenzó a correr olas en Playa Norte, donde se encuentran el Primer y el Segundo Muelle. Este último terminaría dando nombre, años después, a su cadena de restaurantes. “El Segundo Muelle es un muelle de piedras situado en Playa Norte. Ahí pasamos toda nuestra juventud y adolescencia, por eso, cuando decidí abrir mi primer restaurante, decidí ponerle ese nombre por mis vivencias en el Segundo Muelle de San Bartolo”, explica.

Entre el surf y la pesca, San Bartolo también fue el lugar donde comenzó a descubrir su vocación por la cocina. “En San Bartolo formé mi vocación cocinando para mis amigos. Los pescadores de Playa Sur me ayudaron a ser muy exigente con el pescado fresco en cada plato”, señala Manrique.

Hoy, esa relación con el surf vuelve a estar presente durante el Mundial que se desarrolla en Punta Rocas. Daniel sigue las competencias cada mañana y, especialmente, la participación de los representantes peruanos. “Sigo el campeonato todas las mañanas mientras hago deporte en mi casa. Sintonizo en YouTube el canal de ISA Surf y veo siempre todas las series”, comenta.

Ese entusiasmo es también el que llevó a Segundo Muelle a transmitir el campeonato en sus restaurantes. “La transmisión es muy buena y la disfruto mucho, por eso la estoy sintonizando en toda la cadena”, afirma.

Con las competencias en marcha, Segundo Muelle se suma así a la expectativa que genera el Mundial de Surf. Para Daniel Manrique, seguir hoy a los tablistas peruanos tiene, además, una conexión personal con aquellos años en los que pasó su infancia y adolescencia entre las olas de San Bartolo, una relación con el mar que, con el tiempo, también terminaría inspirando la historia y el nombre de su marca.

Y si este domingo Perú obtiene el título del mundo, parte de la fiesta también se vivirá aquí.

SOBRE EL AUTOR