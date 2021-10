Conforme a los criterios de Saber más

En un país que se divide entre Maradona y Messi, Matías Lucuix es por decisión unánime el más grande jugador de futsal nacido en Argentina. Capaz de hacer malabares con un balón de casi medio kilo de peso, Mati siempre fue crack sobre el pequeño rectángulo de 40x20 metros. Pero una terrible lesión lo obligó a retirarse cuando estaba en cénit de su carrera. Lo que leerá a continuación, estimado lector, es la increíble historia de superación de un ser humano que este domingo puede darle el segundo mundial a su nación cuando la selección argentina, alentada por Lionel Messi desde París, enfrente a Portugal (12 del mediodía, hora peruana) en la gran final de la Copa del Mundo Lituania 2021. Y que en medio de las caídas y aprendizajes, está el escudo rojiblando de Perú.

Matías Lucuix es mucho más que el entrenador de la #SelecciónArgentina 🇦🇷 de Futsal finalista del Mundial. Detrás de lo que hoy son sonrisas hay una historia que merece ser contada y puesta en valor por el amor al deporte y la capacidad de reinventarse. Sale HILO. Se lo merece. pic.twitter.com/XSjHzAMUOc — VarskySports (@VarskySports) September 30, 2021

Matías, nacido en 1985, se formó en River Plate y rápidamente se destacó por su técnica, habilidad y capacidad goleadora jugando como ala. Esas características le permitieron dar el salto a la élite. En 2007 pasó al Caja Segovia, de España, donde jugó cuatro temporadas en la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS), la mejor del mundo. Luego se incorporó al Inter Movistar en 2011 y allí obtuvo la Supercopa de España.

En 2012, con 26 años, llegó el gran desafío: el Mundial de Tailandia, al que llegó como la gran esperanza del equipo luego de obtener la medalla de bronce en los Juegos Odesur 2006 y la de plata en los Panamericanos 2007. Todo marchaba bien. Lucuix brillaba y Argentina competía. Sin embargo, en el último encuentro ante Australia (victoria por 7-1) todo se derrumbó. Mati fue a tapar un remate de un rival, pisó mal y ¡crack! El sonido seco, inconfundible, aterró a los presentes. El entonces jugador sufrió una escalofriante lesión, de esas que te hacen apartar la mirada al verla. Los estudios arrojaron un total de tres fracturas: desplazamiento del tercio distal del peroné, oblicua con tercer fragmento de tercio medio y distal de la tibia, y del maléolo tibial interno . Conclusión: retiro obligado.

Matías saliendo con gritos de dolor tras lesionarse ante Australia. (Foto: Agencias)

“Era considerado uno de los mejores del mundo, estaba en el mejor club del mundo (Inter Movistar) y nada, no te lo esperas. Me la pase mucho afuera. Tuve una infección muy grave, después el hueso no pegaba estaba casi muerto y me empezaron a poner huesos de banco, de gente muerta y tampoco funcionó . Pasaron casi tres años así y quise dejar de estar tirado en una silla de ruedas o con muletas”, contó hace un tiempo para la cadena argentina TyC Sports.

La rehabilitación fue larga, dolorosa, pero cada día significaba que faltaba poco menos para volver a caminar sin usar muletas. El 14 de noviembre de 2015, a seis días de cumplir 30 años, anunció el final de su carrera. La decisión más difícil para él, pero que dio paso a lo que vino después: un nuevo comienzo.

Luego de casi dos meses desde su último enfrentamiento, River y Boca volverán a verse las caras este domingo 03 de octubre en el Estadio Monumental, en lo que marcará la fecha 14 de la liga argentina. ¿Cómo llegan ambos equipos a este encuentro? Entérate en el siguiente video.

Una vida ligada al futsal y Perú como rival que lo hizo mejor

Una llamada cambió su vida. Diego Giustozzi, por entonces técnico de la selección argentina, lo invitó a sumarse a su cuerpo técnico. Juntos obtuvieron el título del mundo en Colombia (2016) y tras la salida de Giustozzi, le cedió su lugar a Lucuix para que se hiciera cargo del plantel y en 2019 se coronó campeón mundial ganándole la final a Brasil, aunque fue en el certamen que organiza la Asociación Mundial de Futsal (AMF).

Tras obtener el Mundial, Argentina afrontó la Liga Sudamericana en la que chocó ante Brasil, Bolivia, Chile y Perú . En ese torneo, la selección peruana, dirigida por Francisco Castelo, sorprendió a todos derrotando al Scratch y a la Albiceleste en 24 horas. Una hazaña inédita para el deporte en nuestro país.

Argentina tenía en el banco a Matías y en el campo a Damián Stazzone y Matían Edelstein, los tres sobrevivientes de ese equipo que ahora buscará la Copa del Mundo frente a Portugal.

El encuentro, jugado en el Coliseo del Club Ferro de Buenos Aires, culminó con un 3-2 a favor de los nuestros. Alemany y Arrieta habían adelantado a los locales, pero tras el descuento de Renzo Ramirez, Xavier Tavera marcó un doblete para sellar la victoria.

Xavier Tavera celebrando su gol ante Argentina. (Foto: Liga Sudamericana).

El ‘Flaco’, surgido en las pistas de Villa Sol, en Los Olivos, fue una de las figuras de la Bicolor que logró el tercer lugar en el certamen, solo por detrás de Argentina y Brasil, dos potencias del futsal a los que derrotó.

Matías Lucuix sufrió una de las peores lesiones en la historia del deporte. La vida lo tiró abajo de un sacudón inesperado. Pero se levantó, volvió y desde otra posición -esta vez de técnico- quiere seguir haciendo historia en el futsal argentino y sudamericano. Este domingo, contra la Portugal de Ricardinho van por la gloria . En el camino estuvo Perú que sirvió como parte del aprendizaje.

MÁS EN DT

Tabla de posiciones acumulada Liga 1 EN VIVO: así va la Fase 2 con la victoria de Alianza Lima

Perú vs. Chile: se agotaron las entradas para el partido por las Eliminatorias

Alianza Lima y el derecho a ser feliz: revancha con la Copa Libertadores y a un punto de volver a ser finalista

¿Se la tenía guardada? Luis Suárez y la justiciera celebración contra Ronald Koeman

VIDEO RECOMENDADO

Peruanos que gritaron un triunfo en el Real Madrid.