Hoy ECU vs. ARG - 11 a.m.

PER vs. BOL - 5 p.m.

Descansa: Brasil

Mañana BRA vs. BOL - 12 m.

ECU vs. PER - 5 p.m.

Descansa: Argentina

Martes BRA vs. ECU - 12 m.

ARG vs. PER - 5 p.m.

Descansa: Bolivia

Miércoles BOL vs. ARG - 12 m.

PER vs. BRA - 5 p.m.

Descansa: Ecuador

Jueves BOL vs. ECU - 12 m.

ARG vs. BRA - 5 p.m.

Descansa: Perú

Viernes 1° vs. 4°

3° vs. 2°