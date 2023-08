-¿Qué significa perder con Chile? Le hablo del fuero más interno, apunto a nuestro pasado glorioso y campeón de América.

Estoy triste, de duelo, porque por primera vez en la historia del vóley peruano estamos así mal. Es duro, pero creo que es un momento que nos llame a la reflexión. Llegó el momento de comenzar de cero y esto van a ayudar los medios, y la sociedad, que somos todos. Digo los medios porque llegó el momento que el presidente de la Federación Peruana de Vóley nos enseñe el contrato y nos diga donde está la cláusula que mencione que el entrenador si no cumple las expectativas, no tenga que dar un paso al costado. No es posible que un entrenador esté 5 años y los resultados sean de mal en peor.

-¿Para usted Hervás debió irse antes del Preolímpico?

Considero que ya es momento de pedir explicaciones y es justo para el Perú, ya que le dimos el tiempo suficiente y no dio respuesta. Te lo digo como miembro de la Junta Directiva de la Federación Internacional nombrada desde el 2020 –que vengo trayendo ayuda y hasta el día de hoy no firma el contrato del primer entrenador que va a pagar la federación internacional y que debería comenzar el primero de septiembre. Hasta hoy se ha venido posponiendo con el pretexto de que mi ayuda es para a cambio de votos para ser presidenta, lo cual no comparto para nada.

-Entonces, ¿con qué fin busca ayudar al vóley peruano?

Lo que yo hice cuando fui congresista era sacar el ordenamiento legal para que las mismas voleibolistas tengan un sueldo, cosa que no se dio en nuestra época. Por eso, ha llegado el momento de pedir cuentas y yo estoy dispuesta hacerlo. Si yo hablo con El Comercio es por esto, no tengo ningún interés más allá.

-Si la cabeza no es trasparente, ¿es por eso por lo que no se dan los resultados?

Claro, porque ha habido una desaparición de 250 mil soles, nadie de cara por ello y es plata de todos los peruanos y ya no es un tema de dinero, es un tema de resultados. Los resultados han sido nefastos, nunca en la historia Chile nos había ganado y no para desmerecer a Chile, al contrario, resaltar que ellos han tenido el tiempo suficiente para preparar a su equipo en silencio. Cuando Chile nos ganó en menores fue una alerta: nos iban a ganar pronto. Por último, yo hago mi mea culpa: la ley se sacó pensando que iba a mejorar el deporte nacional y este sistema de elección creó más problemas que beneficios

-¿Por qué con la experiencia de Hervás no se consiguieron resultados con Perú?

Son cinco años, habrá que preguntárselo a él, porque un entrenador no puede ser teórico, yo no tengo nada contra Paco. Es una linda persona, muy bueno, detallista, atento, caballero, nadie le quita eso, pero estamos hablando de un tema laboral. Toda empresa tiene que ser manejada a través de resultados de tu empleado y decirle los plazos, si no hay mejoras te rescindo el contrato.

-¿A qué se refiere con la cooperación internacional para Perú?

Te explico. Si yo he conseguido un entrenador para formar nuevos talentos y comenzar desde cero, ¿qué está pasando para firmar el contrato? Encima, el dinero no lo va a pagar el presidente de la federación de voleibol, sino la federación internacional. Yo sola como exjugadora y representante pidiendo ayuda para Perú que queda último, ¿dónde estamos? Y no se dejan ayudar. Cómo es posible eso. Yo me propuse ayudar pero que empecemos desde cero, no puedo asumir la responsabilidad de fiscalización cuando tenemos personas que no se dejan ayudar con el simple hecho de temer que yo sea la candidata a la presidencia de la federación, que como te repito, no es mi objetivo.

¿Por qué parece una lucha de egos del presidente de la FPV?

Yo creo que es eso, lamentablemente. El vóley peruano ha dado tantos triunfos. he ganado tantas medallas y he sido mejor jugadora grandes a Man Boc Park. ¿De qué vale? El presidente de la Federación internacional dijo que vamos a ayudar a Perú por la trayectoria que tiene el país. ¿Y ahora qué pueden pensar los miembros si no aceptan la ayuda? No tienen nada que ver las jugadoras, si jugaron bien o no…

-¿Usted qué cree?

Creo que ya jugaron a su tope. Tienen que haber cambios, no es soberbia, pero tiene que haber cambios.

¿Qué entrenador proponía para el proyecto?

Armando Martens es el encargado de comenzar la búsqueda de nuevos talentos. La FPV está obligada por reglamento de representar a todas las categorías. Entonces, que la Sub 23 reemplace a las mayores, mientras tanto, que nos suspendan en esa categoría, yo estoy dispuesta a asumir ese riesgo, porque no tenemos jugadoras. Si tú cuentas la situación en la Federación internacional, quizá puedan entender y que nos permita jugar con equipo joven. No es el momento de apagar incendios, sino de empezar desde cero, es lo que yo propongo. A mi la federación internacional no me paga ni un sol. Esto último de perder con Chile derramo la gota del vaso, ya no más, tenemos que levantarnos le guste o no le guste.

— Usted que integra la Federación Internacional, cómo se percibe al vóley peruano. ¿Aún tiene buena imagen?

Si no tuvieran una buena imagen no hubieran enviado el dinero. Pero si no comenzamos de cero, de nada sirve, pero lo voy a seguir intentando. Ya han iniciado con todo el material que se necesita para buscar talento a nivel nacional y la que fiscalizará soy yo usando mis recursos. Al nuevo entrenador le he dicho de lo que le van a pagar va a usarlo para viajar por todo el Perú en busca de talentos. No es que yo me quede en Lima y vigilo desde aquí, así no funciona.

— La FPV es la segunda que más presupuesto recibe del IPD, dentro de lo pobre que son las subvenciones (1.9 mlls de soles). ¿En qué debe centrar sus gastos?

Buena pregunta. Gastos ordinarios que servirán para pagar planilla, no sé si pagaran deudas de allí que no se puede, ya que sería malversación de fondos. Pregúntele al presidente, es momento de que dé respuestas. Para mí que intervenga el IPD, formé un equipo de trabajo y si encuentran responsables que convoquen nuevas elecciones y se vayan todos, ese es mi propuesta. Acá hasta la presidenta de la república debe intervenir, yo sé que no es su trabajó, pero si queremos rescatar el vóley y estamos dando plata a las personas que no saben del manejo, no presentan un SEO que pueda sacar adelante el vóley es una locura.

— Hervás decía que no se le puede exigir a los clubes porque no son profesionales. ¿Cómo se puede mejorar en ese sentido los clubes son privados?

No trabaja a nivel gerencial por un tema legal de impuestos, pero no tienen nada que ver eso, si quieres tener una buena selección, tienes que negociar con los clubes. A Mr. Park no le importaba los clubes, ya que entrenábamos de lunes a viernes , aquí ceden para tener una buena liga, pero si vemos que los clubes no forman atletas y pasan más tiempo de vagaos cambio de ese sistema, pero como el presidente es dirigente del Regatas, presidente que entra tiene que renunciar a su clube emocionalmente y legalmente, pero sí tu tiras para tu molino , que chiste, por eso que se eligió a un entrenador que no tiene club

— ¿Hay recambio como para pensar en mejorar?

Nos costó tres ciclos olímpicos, casi 12 años. Por lo menos tú los vas a ver, pero al menos intento ayudar.

