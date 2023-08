-¿Cómo fue la preparación del equipo?

Tenemos un grupo interesante al compartir la Sub 23 con el equipo de mayores le hizo bien a los dos. Las mayores haciendo su papel de liderazgo y las pequeñas aprovechando esta oportunidad con las primeras jugadoras. Está siendo muy interesante. Lo que siempre hemos buscado es que el compromiso sea elevado y eso hace que el trabajo sea más sencillo.

-¿Cómo se trabaja sabiendo que se tiene que remar desde abajo para recuperar el nivel?

Es importante tener claro dónde está uno. Tener un análisis basado en información y datos donde la realidad se haga presente simplifica el trabajo. Nosotros no podemos influir en nada en lo que hacen los demás, que sabemos que nos llevan ventaja, pero eso no se convierte en una carga ni en excusa para nosotros. Sabemos dónde estamos, a dónde queremos llegar y el camino es un recorrido de trabajo.

-¿Y cómo darles el mensaje a las chicas?

Las jugadoras son conscientes. La clave para el crecimiento del equipo nacional es el crecimiento de las jugadoras. Ellas son las que tienen que crecer. La responsabilidad de cada una de ellas es dar el máximo para ese objetivo, crecer hasta que no convirtamos en la mejor versión de nosotros mismos. No en la comparación con lo demás, sino con la tranquilidad de que estamos al máximo nivel que podemos llegar con lo que tenemos.

-¿Y cómo trabajar con ese peso que le pone la gente que siempre recuerda a Seúl 88?

Es muy difícil. Es algo de lo que Perú se siente orgulloso y nosotros lo reconocemos. El mensaje que transmitimos es que la historia tiene su momento y este no es el que tenía Perú en aquellos momentos. Es una realidad que hace que tengamos los pies sobre la tierra y trabajemos en lo que tenemos. Reconocemos que hay gente que sigue percibiendo ese momento de Seúl como la gran cúspide y que debería repetirse. No digo que se pueda o no, porque hoy el vóley es diferente, pero Perú debe tener como objetivo llegar ahí, pero llegar ahí no solo es una cuestión de deseo, pasa por muchas cosas. Pasa por la calidad de jugadoras, calidad del trabajo que le puedas dar a esas jugadoras. El grado de compromiso. Nosotros trabajamos con lo que tenemos a la mano y en el desarrollo de las jugadoras con las que debemos ir creciendo. Tenemos un plantel más amplio, más disponibilidad de jugadoras y aunque no todas quedarán en la selección, esas que no entren van a ir a sus clubes y van a hacer crecer el nivel de su club, de la Liga y del vóley peruano. Sabemos que es un camino difícil porque para formar a una jugadora se necesita de mínimo seis a ocho años para desarrollar ese talento inicial. En ese camino encontramos chicas que van creciendo, que esperamos que sigan involucradas con el equipo nacional, porque también es una decisión personal de ellas.

🏐De la mano del técnico Francisco Hervás, Perú partió hacia la ciudad de Recife, Brasil🇧🇷 donde jugará el Sudamericano del 19 al 23 de agosto.



GRUPO ÚNICO

19/8 16:00 🇵🇪 vs 🇦🇷

21/8 16:00 🇵🇪 vs 🇨🇴

22/8 18:30 🇵🇪 vs 🇧🇷

23/8 16:30 🇵🇪 vs 🇨🇱



Hora de 🇵🇪,📺 transmisión vía @voleysur

-¿Cómo tomar las medallas en los Juegos Odesur y antes en los Panamericanos Juveniles?

Los triunfos en categorías inferiores no siempre son indicadores de lo que vaya a pasar en mayores. Pasa que vemos a países como Serbia, Rusia que en menores no son tan competitivas, pero tienen mucho talento y mucha capacidad de crecimiento. Pasan 8 años y esas chicas tienen parámetros de alto rendimiento más altos que las nuestras. La generación que fue a Tailandia fue una generación muy interesante. Un gran número de ella se ha involucrado y se sigue manteniendo, pero ese proceso no se puede detener, se debe seguir produciendo jugadoras. Los cálculos son que de cada generación salgan dos o tres jugadoras. Si tienes una de cuatro o cinco y las siguientes generaciones no aparece ninguna, ahí se siente el vacío, que luego se ve en la selección de mayores, y eso es lo que ha venido pasando en el vóley peruano.

-¿Y cómo toma el regreso de algunas jugadoras a la liga local?

Cada uno es diferente. Clarivett ha tenido una carrera larga e interesante y ahora está en la parte final y de alguna forma vuelve a casa. Mabel se fue a Francia más para tener una experiencia de vida y jugó en una segunda división y vuelve para estar en casa.

Para nosotros es interesante que salgan al extranjero porque en el proceso anual de selecciones tenemos la disponibilidad de cinco meses y el resto del tiempo lo pasan en sus clubes. Nuestro deseo es que tras la selección sigan creciendo en sus clubes y no siempre es así. La idea de las jugadoras en el extranjero es que crecen como jugadoras, pero tiene su parte oscura. Salen y entrenan y compiten a buen nivel durante siete meses qué están fuera. Luego se les pide que estén cinco meses en la selección sabiendo que cuando terminen tienen que volver a Europa a seguir. En algún momento deciden tomarse un descanso, y es normal.

-¿Y cómo se trabaja ya a nivel de federación para que sigan apareciendo jugadoras?

Los objetivos son claros. Necesitamos encontrar el mejor talento, trabajar con ellos para buscar rendimientos en la selección. Hacer el camino desde la captación de talento hasta el equipo nacional con una propuesta de trabajo en diferentes niveles es un trabajo complicado. Requiere de medios, de especialistas, trabajo profesional. Por eso se debe sumar el desarrollo de las chicas en los clubes. Nosotros creemos acá que deberíamos volver mejor que cuando nos fuimos y en algunos casos no sucede.

-Y no se le puede pedir a los clubes

Es una realidad en el Perú. La profesionalidad de los clubes no es muy grande. Hay dos o tres que tienen una estructura profesional, el resto no. No entrenan porque no pueden o porque no disponen de los medios. Acá entrenamos seis horas diarias cuando en los clubes entrenan dos. Estamos triplicando el trabajo de los clubes, pero pasa porque su estructura no es profesional, es una actividad complementaria, sin visión profesional.

-Por eso es importante que las chicas emigren

Es la gran diferencia cuando se van a Europa, a donde se van a jugar, todo su tiempo está dedicado al vóley. Acá no. En la actual estructura no se puede ampliar las horas de entrenamiento. Creo que es uno de los defectos que tiene la Liga y hay que trabajar para cambiarlo. Muchas chicas estudian y nosotros intentamos organizar los entrenamientos de forma de que puedan seguir su formación académica. Yo quiero que ellas estudien, no puedo pedirle que dejen de estudiar para que se dediquen al vóley.

-¿En qué momento está la selección peruana?

Está en un momento interesante. Hemos tenido algunas bajas de jugadoras que llevaban un largo periodo que hubieran sido interesantes para consolidar el rendimiento del grupo. Si algunas no están tenemos que incorporar a otras. El equipo está en un buen momento, muy integrado. Tenemos dificultades en la parte de los partidos que podemos jugar, pero no podemos hacer nada por corregirlo por la situación en la que se encuentra la Federación.

-Y se sigue hablando de la ausencia de Ángela Leyva

Nadie es imprescindible. Si no está una, está otra. Pero es innegable que el nivel de las jugadoras con más tiempo te da más garantías. Pero nosotros reconstruiremos el equipo, volveremos a ordenarlo de la manera con las jugadoras que tenemos y ese será el equipo de Perú, con las jugadoras que han querido estar. Las que han decidido no venir, no ocupan nada de mi tiempo. Las bajas se notan porque son chicas de alto nivel competitivo. Perú una vez que han decido no venir, no empleo mi tiempo en pensar en ellas y me concentro en el equipo.

-¿Qué razones podría haber para que una jugadora no quiera jugar en la selección?

Los motivos son variados. No es que solo pase acá, pasa en todos los equipos del mundo. Puede ser por cansancio, por agotamiento mental después de muchos años en la selección como Maguilaura, que lleva diez años seguidos y para ella no es una novedad venir. Entiendo el agotamiento mental de todos los años hacer lo mismo y entiendo que se tome un año de descanso. Además, hay otras que tendrán proyectos personales diferentes, otras que no estén interesadas y alguna que tenga un problema conmigo, pero yo respeto las decisiones personales.

-Sextos en el Panamericano, viene el Sudamericano y sobre todo el Preolímpico

A nivel de objetivos no me gustaría que se perdiera el norte. El Preolímpico para mí son nuestros Juegos Olímpicos porque vamos a jugar contra los mejores del mundo. No tanto con el objetivo de clasificar porque sabemos dónde estamos, si no que quiero llegar ahí y representar al país con un equipo que aguante el tirón de una competencia de gran nivel. Competencia muy dura e injusta si se califica el rendimiento solo por si se gana o se pierde.

-¿Entonces cómo analizar estos torneos?

Le pongo más énfasis al Sudamericano. Me gustaría volver a sacar una medalla. A ese campeonato vamos a poner todas nuestras expectativas a ver si podemos sacar una medalla. La Copa Panamericana fue como una segunda competencia de preparación. La gira para ordenar, la Copa Panamericana para consolidar el grupo y vamos al Sudamericano para intentar sacar una medalla y luego vamos a jugar nuestros Juegos Olímpicos en Japón con la culminación de la temporada.

La Federación Peruana de Vóley mostró las pruebas de la convocatoria de Ángela Leyva.

-¿Cómo ve los torneos jugados?

La gira en Argentina fue un primer roce para ordenar el equipo y no con objetivos competitivos, más allá de que cada vez que jugamos queremos ganar. Utilizamos el torneo para trabajar la formación del equipo, para probar jugadoras en distintas posiciones. Por eso tener más partidos te da más ventajas de hacer más cosas previas. Me hubiera gustado tener más partidos.

-Se ha podido jugar muchos partidos al menos

Es el año que más partidos vamos a tener. Venimos de tres años con tres partidos por año. Hemos jugado prácticamente nada porque eso era llegar, jugar e irte. Eso no te da posibilidad de crecer. Colombia jugó más de 30 partidos y Argentina jugando campeonatos mundiales, los Juegos. Toda competición es la que va a hacer crecer al equipo y se trata de que eso vaya continuando.

-¿Cómo tomar las victorias de las selecciones juveniles?

No, son triunfos realmente importantes porque competimos con equipos iguales que nosotros. Equipos Sub 23 en Cali iguales que nosotros. Esa medalla Panamericano es interesante y tenemos a 5-6 jugadoras en el equipo de mayores, pero el nivel competitivo no es el mismo y tienen que seguir creciendo. En Odesur igual, no llevamos al primer equipo, fue un mix de jugadoras jóvenes y fue igual que los demás equipos. En esos niveles seguimos creciendo, pero las que están arriba son las mismas. No hemos cambiado. Argentina tiene un 90% del mismo equipo del año pasado y del anterior. Nosotros estamos intentando acercarnos a esos equipos que nos llevan esa ventaja. Los de arriba no cambian y nosotros si cambiamos porque no tenemos el grupo consolidado.

-¿Cómo va el trabajo en la Federación?

La cosa está mejorando pero todavía no se ha visto esa mejora en las condiciones que tiene el vóley peruano. Creo que la gestión es buena, los sponsors están regresando, pero no se ha visto en lo que tenemos. Vemos a los equipos nacionales, a todos los grupos entrenando acá y eso es un buen dato. No se va a ver el beneficio de eso de inmediato, será fantástico dentro de los años que necesitan las jugadoras para llegar al alto rendimiento y eso toma tiempo.

-¿Pero se puede trabajar así?

Nos ha afectado porque nos ha limitado en la cantidad de cosas que se pueden hacer. Las condiciones que las jugadoras han tenido que comprometerse en este proceso han sido difíciles, duras. Y ellas han aceptado. No es que otros países no hayan tenido sus problemas, pero nosotros partimos desde abajo y nosotros debemos cortar el camino. A los demás les basta con mantenerse donde están.

-¿Qué se le puede pedir en ese sentido a los clubes?

Muy poco, porque los clubes son privados, con sus propios objetivos. Podría llegar si hubiera una estructura profesional, pero si le pido a un club que requiero un análisis del rendimiento de alguna jugadora, pero yo sé que entrenan dos horas al día. ¿Qué le puedo pedir? No importa lo que yo le pida, si no lo que él pueda darme.

-¿Y la Federación qué puede hacer al respecto?

Creo que debe mejorar la estructura profesional de los clubes, que se traduzca en más trabajo, mejores condiciones, entrenadores buenos, disponibilidad de canchas, materiales y tiempo. Es difícil que se haga, que las jugadoras crezcan más. Las condiciones en las que se trabaja en muchos casos no son óptimas. Que la liga sea profesional, que crezca, que haya buen nivel. Que las jugadoras crezcan ahí y cuando vengan a la selección estén mejor de cuando se fueron. Con la selección encuentran experiencia internacional y así van a estar mejor de cuando llegaron y eso es crecer.

-¿A dónde se puede apuntar en medio de todo eso?

Hay que seguir con la idea clara. Tengo claro cuál es el trabajo, los objetivos, con lo que intento organizarme para que el rendimiento sea el mejor posible. Hemos pasado años terribles, nos ha tocado bailar con la más fea. No sé si se va a llegar a los niveles de antes, es muy difícil y tienen que pasar muchas cosas. Hay que estar en las Copas del Mundo, tener opciones de entrar a la Liga de Naciones. Eso es el alto rendimiento.