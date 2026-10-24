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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Camila Monge, capitana de la Sub-19 de Perú, analizó el presente del vóley nacional en entrevista exclusiva con El Comercio.
Camila Monge, capitana de la Sub-19 de Perú, analizó el presente del vóley nacional en entrevista exclusiva con El Comercio.
Por Jean Pierre Maraví Coppa

Camila Monge, capitana de la selección peruana Sub-19 de vóley que obtuvo el subcampeonato sudamericano y consiguió la clasificación al Mundial de la categoría, accedió a conversar con El Comercio y explicar detalles que se vivieron en la interna a lo largo de ese torneo, donde sobresale la gran victoria sobre Brasil. Además, recordó todo lo que pasó para vivir el presente promisorio que tiene hoy defendiendo la gloriosa franja peruana.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

Entrevista

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