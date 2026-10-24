Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Camila Monge, capitana de la selección peruana Sub-19 de vóley que obtuvo el subcampeonato sudamericano y consiguió la clasificación al Mundial de la categoría, accedió a conversar con El Comercio y explicar detalles que se vivieron en la interna a lo largo de ese torneo, donde sobresale la gran victoria sobre Brasil. Además, recordó todo lo que pasó para vivir el presente promisorio que tiene hoy defendiendo la gloriosa franja peruana.
¿Cómo te encuentras a días del éxito que lograste con la sub 19? ¿Cómo has vivido este momento?
La verdad, bastante emocionada porque es algo que no venía sucediendo hace mucho tiempo. La verdad que fue la primera final sudamericana que he jugado y bastante emocionada de poder haber disputado y haber logrado la clasificación al Mundial, que fue el objetivo final que se tenía para este campeonato.
¿Qué tuvo este grupo de diferente para ver logrado este objetivo?
Creo que lo que tuvimos de diferente fue que luchamos cada punto, no digo que en otras ocasiones no se haya hecho, sino que se luchó y nos esforzamos y estuvimos unidas por el mismo objetivo. Tuvimos y sacamos esa fuerza que tanto buscábamos y la supimos sacar al final.
¿En qué momento del partido contra Brasil sintieron que el objetivo era viable?
En el momento que nos dimos cuenta que Brasil no era nada más que seis jugadoras en el campo, y tenían nuestra misma edad. Además, tenían nervios, entonces, dejamos a un lado el nombre de Brasil y la barra y todo lo que estaba sucediendo y dijimos “Somos seis contra seis” ahí es donde tenemos que ganar.
¿En algún momento de ese partido contra Brasil el técnico las hizo reaccionar?
Durante todo el partido, se nos estuvo hablando y comunicando algunas cosas, porque claramente venían fallando y se nos recordó lo que habíamos visto al momento de estudiarlas y de esa manera salimos digamos con la victoria de ese partido.
¿Cómo has vivido todo lo que vino después de conseguir el subcampeonato? Es un logro importante para tu carrera y la de tus compañeras.
Ahora, la gran mayoría de nosotras estamos descansando, porque hemos venido de dos semanas bastante intensas , luego de la preparación y del mismo campeonato. La verdad que muy contenta yo en lo personal, estoy tomándome mi tiempo para descansar, mi tiempo para digamos volver a mi vida fuera de campeonato y ver que tal va lo más personal mío, los estudios y esas cosas.
¿Sientes que este subcampeonato puede marcar un antes y un después para el vóley peruano, tanto en las categorías formativas como en el ámbito profesional?
La verdad que sí, pero creo que igual se tiene que seguir trabajando para lograr más objetivos como estos. Digamos no porque ahora somos subcampeonas vamos a bajar nuestro ritmo; es más, tiene que incrementarse. No nos podemos dormir en nuestros laureles, como dicen.
El vóley es un deporte colectivo que le ha dado muchos logros al Perú. En algún momento pareció tocar fondo, pero ustedes han demostrado que esta nueva generación quiere acercarse a lo que se consiguió en otras épocas, como la medalla de plata en Seúl 1988. ¿Cómo lo ves?
Nosotras siempre hemos escuchado de esa medalla. Como dices, en algún momento tocamos fondo, pero también hay que darnos cuenta, como espectadores —y lo digo porque también me incluyó, soy espectadora del vóley de mayores—, de que el vóley ahora es mucho más competitivo de lo que era en su momento y es mucho más fuerte. Como jugadora lo confirmo porque, realmente, yo no viví esa época, pero creo que el vóley hoy en día es un deporte en el que nunca se sabe quién va a ganar, porque constantemente aparece una nueva selección para competir, tanto en las grandes ligas como en una liga como la nuestra. Salen grandes equipos a competir y nunca se sabe quién va a ser campeón, porque siempre hay nuevas competencias.
Cuando eras niña, ¿quién era tu ídolo en el vóley y cómo llegó este deporte a tu vida? Ahora estás en Regatas y cada vez más cerca del ámbito profesional. ¿Cómo ves este momento de tu carrera?
La verdad, cuando era niña no veía mucho vóley internacional ni mucho vóley en general. Era más amateur y no tenía la perspectiva de ser una voleibolista profesional en algún momento, entonces, no tenía muchos referentes. Me acuerdo de que seguía bastante a Gabi Pérez del Solar, porque en su momento era central. Otra jugadora que siempre me ha parecido un ejemplo a seguir ha sido Gabriela Guimaraes. A nivel de hoy en día, cuando ya entré más al mundo del vóley y dejé de ser tan chiquita, Kiara Montes siempre me ha parecido un buen referente.
¿Qué te gustaría que se dijera de ustedes en el futuro como grupo de selección, después de lo que acaban de conseguir en el Sudamericano Sub-19?
Me gustaría que sea un bonito recuerdo y que podamos seguir generando recuerdos de alegría para el Perú y para la misma selección.
Ahora viene el Mundial y la exigencia será mayor. ¿Cómo afrontan ese desafío?
Los mundiales no son simples, digamos, en manera de jugar. Si bien cualquier campeonato es difícil, los mundiales son mucho más complicados de lo que cualquiera se puede imaginar porque te encuentras con gente de todo el mundo, con diferentes técnicas. Más que nada, la altura de las europeas, las asiáticas y las mismas norteamericanas es mucho más alta. Entonces, a nosotras, al no ser tan altas, nos va a costar.
¿El entrenador ya les ha comentado algo sobre la planificación para el Mundial, como amistosos o algún campeonato previo?
No, todavía. Como te digo, ha pasado una semana y todas estamos volviendo a nuestras vidas. Todavía no hemos visto nada del Mundial, pero ya me imagino que más adelante lo estaremos mirando.
¿Qué significa para ti estar en Regatas Lima, una institución que siempre pelea por los títulos a nivel local?
La verdad, estoy súper contenta de estar una temporada más con ellos. Regatas me parece una institución que aporta mucho, no solo como jugadora, sino también como persona, y me ayuda a crecer bastante.
¿Actualmente estás estudiando una carrera o estás enfocada en el vóley?
Ahorita estoy terminando el colegio.
¿Piensas estudiar una carrera profesional? ¿Qué te gustaría estudiar?
Quiero estudiar Administración y también enfocarme un poquito en recursos humanos.
¿Te interesa la gestión del talento, la productividad y conocer cómo trabajan las personas?
Sí.
¿Qué te han dicho en el colegio sobre el logro que conseguiste con la selección y la exposición que has tenido?
Esta semana, justo cuando hemos regresado, he estado de vacaciones, así que no he tenido mucho contacto con mis profesores y compañeros. Recién el lunes voy a tener contacto con ellos y veremos qué pasa.
¿Tus amigos te han felicitado por algún grupo de WhatsApp?
Sí, por el chat con mis amigos y esas cosas. Pero, fuera del ámbito amical del colegio, mis profesores o compañeros todavía no me han dicho muchas cosas.
¿Eres consciente de que este logro te da una mayor exposición, considerando que el Perú no siempre consigue este tipo de resultados importantes a nivel deportivo?
Sí. Bueno, todo es un proceso. Ojalá que en el futuro se pueda seguir logrando y se va a trabajar para eso.
¿Han trabajado mucho el aspecto psicológico? ¿Crees que esta generación ha aprendido a manejar la presión y a pensar que son seis contra seis, sin importar lo que pueda pasar?
Creo que, a la par de ir trabajando con un psicólogo y todo eso, trato de rodearme de personas que sé que me van a aportar. Entonces, trato de enfocarme en cómo las personas me pueden ayudar a crecer. Más allá de eso, sí, somos una generación que lamentablemente ha tenido bastante presión, pero nosotras mismas podemos revertirlo. No debemos enfocarnos en lo que la gente dice, sino en lo que nosotras podemos trabajar.
Mencionaste que cuando eras niña no veías mucho vóley, pero recordaste a algunas referentes. ¿Siempre jugaste en Regatas o pasaste por otras academias antes de llegar al club?
Yo empecé a jugar en el colegio y ahí fue donde jugaba de manera amateur. Durante mis primeros cuatro años jugando vóley, creo que solamente lo practiqué ahí en el colegio. Después empecé a jugar a nivel de clubes, en el Real Club. Entonces, siempre lo vi como algo amateur y, cuando llegué a Regatas, dos o tres años después de la pandemia, empecé a verlo como algo más serio. Pensé: “Pucha, de repente sí puedo jugar a nivel profesional”. Y bueno, después de casi cuatro años, aquí estoy.
Entonces, ¿llegaste a Regatas en 2023? ¿También jugaste Adecore?
Sí, llegué a Regatas en 2022. Y sí, jugué Adecore.
Adecore es una competencia escolar que promueve el espíritu deportivo y por la que han pasado varios deportistas. ¿Crees que también ayuda a desarrollar la competitividad y a descubrir si uno quiere dedicarse al deporte?
Para mí, Adecore es una competencia sana entre colegios en la que claramente se busca ganar como institución educativa. Pero, al final, creo que es una buena forma para que los niños y las niñas vean si realmente les gusta el deporte, si les gusta competir y para que se diviertan mientras disfrutan de un taller o de un deporte colectivo. También puede ser un deporte individual, como el atletismo.