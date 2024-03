El Sudamericano Juvenil de Bowling se desarrolló desde el 10 al 14 de marzo en Cartagena, Colombia. En este certamen, la selección peruana realizó una destacada labor y consiguió un total de 18 medallas.

Dos de oro, once de plata y cinco de bronce. Este es el registro final del torneo para la delegación nacional, que estuvo dividida en ocho categorías Sub 21 y cuatro de la Sub 16.

Adrián Tokashiki y Ariana Komt fueron los grandes protagonistas al alzarse con una medalla de oro cada uno: Tokashiki en la categoría Individual juvenil Sub-16, y Komt en la Individual juvenil Sub-21.