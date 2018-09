Serena Williams genera conciencia sobre el cáncer de mama cantando en topless

Revisar las mamas con cierta periodicidad para así prevenir el hallazgo de cualquier percance que posteriormente pueda lamentarse. En eso consiste la autoexploración femenina.

El proceso no es tan complicado y tiene una importancia vital, por lo que su práctica debería ser rutinaria. Así lo manifiesta la famosa tenista estadounidense Serena Williams.

"Este mes de concientización sobre el cáncer de mama he grabado una versión del éxito global de The Divinyls 'I touch myself' para recordarles a las mujeres que se autoverifiquen con regularidad", escribió en Instagran Williams como descripción de un video en el que aparece desnuda con sus manos cubriendo su pecho.

"Sí, esto me sacó de mi zona de confort, pero quería hacerlo porque es un problema que afecta a todas las mujeres de todos los colores, en todo el mundo. La detección temprana es clave, salva tantas vidas. Solo espero que esto ayude a recordarles eso a las mujeres", agregó.

Además, la publicación de la deportista es parte del proyecto I Touch Myself que rinde honores a la célebre diva Chrissy Amphlett, cantante principal de Divinyls, quien falleció de cáncer de mama, "y ​​quien nos regaló su exitosa canción para recordarles a las mujeres que prioricen su salud".

La organización sin fines de lucro Berlei dijo en su sitio web que la campaña en la que colabora Williams es también parte del movimiento Breast Cancer Network Australia, que fomenta la detección temprana del cáncer de mama y que lanzó un sujetador en honor de Amphlett con la inscripción "I touch myself" (Me toco).