Tras su alejamiento del fútbol por cuestiones de salud, Sergio ‘Kun’ Agüero profundizó su relación con el golf y con una facilidad asombrosa construyó un swing propio de un jugador con muchos años en este deporte. Buenos Aires, Miami, Punta del Este, cualquiera sea el destino que el ex goleador del Barcelona, Manchester City, Atlético de Madrid y la selección de Argentina, elige para pasar sus días ahora como streamer (tiene millones de seguidores en todas las plataformas), lo hace con sus palos de golf.

Esta vez, la cita fue en Casa de Campo Resort & Villas para el DR Open 2022, un evento organizado por la Federación Dominicana de Golf y de los más importantes dentro del calendario amateur del Caribe. El argentino disputó el torneo en la Categoría C y finalizó en el quinto lugar bajo la modalidad Stableford con 92 puntos luego de tres jornadas en The Links, Dye Fore y Teeth of the Dog, las joyas diseñadas por Pete Dye en Casa de Campo.

“Jugar en Teeth of the Dog fue una experiencia muy linda, es un gran campo de golf. Los tres que conocí acá son impresionantes. Es un destino de golf que sin dudas recomiendo porque Casa de Campo tiene todo. Destaco el servicio que brindan, están en cada detalle y eso es clave para los que venimos a disfrutar de este lugar”, señaló el ‘Kun’ tras su segunda visita a Casa de Campo en la que disfrutó no sólo del golf sino también de varias cenas en Playa Minitas, recorridos culturales por Altos de Chavón y excursiones en barco por distintas playas cercanas.

Más de 150 jugadores se dieron cita en la 12da edición del DR Open que contó con el patrocinio principal de Mastercard Banreservas y el apoyo de Casa de Campo, Emilio´s, Brugal y Light Sky. El campeón en la Categoría A (Gross) fue el argentino Mauro Lerda con 219 golpes, mientras que entre los Seniors el ganador fue el local Luis Matos con 238 golpes.

Sobre Casa de Campo

Casa de Campo Resort & Villas atrae a una gran clientela de viajeros con su magnífica oferta de amplias habitaciones, suites y villas de lujo, así como servicio garantizado de gastronomía gourmet, finos vinos y licores en todos los restaurantes y bares del resort, una Marina & Club de Yates con 370 muelles, Club de Polo & Ecuestre, Centro de Tenis con 13 canchas y Campo de Tiro con una extensión de 245 acres. Este lujoso destino caribeño abarca 7,000 acres tropicales en la costa sureste de la República Dominicana, es también el hogar de tres de los campos de golf más difíciles diseñados todos por Pete Dye, incluyendo Teeth of the Dog, Dye Fore y The Links. Casa de Campo también cuenta con Altos de Chavón – la ciudad de los artistas, réplica de una villa mediterránea del siglo XVI con boutiques, museos y un anfiteatro de estilo griego con una capacidad de 5.000 asientos, inaugurado por Frank Sinatra en agosto de 1982.