El actual Director General de Cienciano, Sergio Ludeña, dejará de manera temporal este cargo para asumir la presidencia del Instituto Peruano del Deporte (IPD).

Con Resolución Suprema Nº 014-2025-MINEDU se hizo el anuncio a través del Diario Oicial El Peruano.

Además, el club del Cusco también compartió un comunicado a través de sus canales oficiales.

En este, también anuncia que el cargo que deja Ludeña será tomado por Juvenal Farfán.

COMUNICADO DE CIENCIANO

Sergio Ludeña tomará las riendas del IPD ante la salida de Federico Tong a quien se le brindó un agradecimiento formal por los servicios prestados.

