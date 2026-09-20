Por Redacción EC

Sheyla Eulogio volvió a hacer historia para el atletismo peruano. La fondista nacional estableció este domingo un nuevo récord nacional absoluto en la media maratón al registrar 1:09:42 durante el Campeonato Mundial de Atletismo en Ruta, que se disputa en Copenhague, Dinamarca. Con ese tiempo, terminó en el puesto 28 de la clasificación general y se convirtió en la mejor atleta sudamericana de la prueba.

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