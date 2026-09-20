Sheyla Eulogio volvió a hacer historia para el atletismo peruano. La fondista nacional estableció este domingo un nuevo récord nacional absoluto en la media maratón al registrar 1:09:42 durante el Campeonato Mundial de Atletismo en Ruta, que se disputa en Copenhague, Dinamarca. Con ese tiempo, terminó en el puesto 28 de la clasificación general y se convirtió en la mejor atleta sudamericana de la prueba.

La corredora peruana mejoró así su propio registro nacional. Su anterior marca era de 1:10:03, conseguida en marzo de este año durante la media maratón de Berlín. Eulogio recortó 21 segundos a su récord y confirmó el crecimiento que viene mostrando durante la temporada, ahora frente a algunas de las principales especialistas del mundo.

El resultado también le permitió superar a la uruguaya Julia Paternain, medallista de bronce en el maratón del Mundial de Tokio 2025, quien terminó en el puesto 36 con un tiempo de 1:10:42. La otra representante peruana, Zarita Suárez, ocupó el puesto 47 con 1:11:31, mientras que Ferdinand Cereceda finalizó en la posición 106 de la prueba masculina con 1:10:03.

La competencia tuvo además un récord mundial. La keniana Agnes Ngetich se impuso con 1:05:15 y mejoró por un segundo la anterior plusmarca mundial femenina en una carrera exclusiva de mujeres, que pertenecía a su compatriota Peres Jepchirchir desde 2020. En ese escenario de alto nivel internacional, Eulogio dejó su nombre entre las protagonistas sudamericanas y volvió a elevar el récord peruano de los 21 kilómetros.