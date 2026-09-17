Quince días entre las mejores olas, frente a surfistas junior de más de medio centenar de países, terminaron con una medalla de cobre para el Perú. El equipo nacional cerró el SURF CITY EL SALVADOR ISA World Junior Surfing Championship 2026 en el cuarto lugar por equipos, detrás de Australia, Estados Unidos y Brasil. Entre los resultados individuales apareció el nombre de Lucca Barrientos, cuarto en su categoría, y el de una de las integrantes más jóvenes de la delegación: Valentina Escudero.

A los 14 años, Valentina terminó quinta en la categoría Sub 16, una clasificación que reunió a un centenar de competidoras de más de 56 países. Para una surfista que todavía tiene varios años por delante en la categoría junior, el resultado representa otro paso importante en una carrera que empezó casi por casualidad.

En 2025, cuando tenía apenas 13 años, Escudero ya había competido en el Mundial Junior, aunque en aquella oportunidad lo hizo en la categoría Sub 18 y terminó en el puesto 13. Hoy conserva además el título de campeona sudamericana de surf y es campeona nacional en damas Sub 14. Su quinto puesto mundial en El Salvador amplía ese recorrido.

“Estoy muy feliz de representar a mi país y me siento muy contenta del increíble Team al cual pertenezco. Los quiero un montón a todos”, contó Valentina después de la competencia. En sus palabras aparece una constante de su experiencia en el surf: la importancia que le concede al grupo con el que comparte entrenamientos, viajes y competencias.

Valentina Escudero destacó en el Mundial Junior ISA de surf disputado en El Salvador.

Su historia con las tablas tampoco comenzó de manera inmediata. Antes estuvo la natación. Y luego llegaron las primeras visitas a la playa, en las que el frío y hasta el miedo fueron parte de la experiencia. “Poco a poco, aprovechando que mi hermano Luis Eduardo tiene una academia de Surf, iba a la playa y empecé a conocer nuevos amigos empezándome a gustar muchísimo”, recuerda.

Desde entonces, el agua se convirtió en su escenario habitual. “El Surf te da a conocer nuevas playas, viajes, amistades y te enseña a enfrentar los retos que a veces uno no quiere sobrepasar; sobre todo, el surf tiene una buena vibra que une a la familia”, explica.

También encontró en la competencia una forma de manejar la presión. “Siempre llevo adentro esa pasión de competir que me enseña a controlar los nervios, haciéndome feliz la adrenalina que se siente en el agua con las olas”. Esa combinación entre entrenamiento y competencia la acompañó durante un Mundial en el que el equipo peruano terminó entre los cuatro mejores.

Para llegar hasta ahí también hubo un trabajo colectivo fuera del agua. Valentina destacó la labor de los coaches Javier Swayne, Sebastián Correa y Cristóbal de Col, quienes acompañaron al equipo durante una competencia marcada por temperaturas superiores a los 33 grados. “A mí me ayudaron increíble y les estoy muy agradecida porque con ellos también comparto este quinto lugar en el mundo”, señala.

Valentina Escudero

La preparación física también tuvo un papel importante. Escudero menciona a Alejandro de la Fuente, conocido como “Big Foot”, por el trabajo realizado durante el torneo y por acompañar al equipo hasta la orilla en cada jornada. También agradeció el respaldo de Jader Kajatt y de La Fenta, organización a la que reconoce por el acompañamiento durante todo el viaje.

Fuera del surf, Valentina mantiene otra competencia diaria. Cursa tercero de media en el colegio Villa Caritas, donde combina las exigencias académicas con los entrenamientos y los viajes. “Mi colegio es súper estricto, pero con el apoyo de las tutoras y profesoras, nos apoyamos en sacar adelante los cursos y ponernos al día”, cuenta.

Su familia también forma parte de ese recorrido. Sus padres son uno de sus principales soportes y su hermano Luis Eduardo, además de dirigir la academia en la que comenzó a acercarse al surf, es su compañero de entrenamiento diario. Su hermana María José vive actualmente en Arequipa por trabajo, pero Valentina la define también como su “compañera de viaje”.

El Mundial de El Salvador ya quedó atrás. Ahora vendrán las competencias nacionales e internacionales y, en el horizonte, aparece el 2027, con otro Mundial Junior y una participación más completa en los QS Junior. Valentina tendrá entonces 15 años y seguirá acumulando experiencia frente a las mejores surfistas de su generación.

El quinto lugar mundial de El Salvador no cierra una historia. La coloca en un punto de partida todavía más exigente. Y mientras ella continúa creciendo dentro y fuera del agua, el surf peruano también empieza a mirar hacia una nueva generación junior que ya está consiguiendo resultados internacionales.