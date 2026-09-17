Por Redacción EC

Quince días entre las mejores olas, frente a surfistas junior de más de medio centenar de países, terminaron con una medalla de cobre para el Perú. El equipo nacional cerró el SURF CITY EL SALVADOR ISA World Junior Surfing Championship 2026 en el cuarto lugar por equipos, detrás de Australia, Estados Unidos y Brasil. Entre los resultados individuales apareció el nombre de Lucca Barrientos, cuarto en su categoría, y el de una de las integrantes más jóvenes de la delegación: Valentina Escudero.

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