La campeona olímpica, Simone Biles, recorrió algunos de los destinos más emblemáticos del país y compartió su experiencia a través de imágenes que reflejan su asombro por la cultura andina.
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La campeona olímpica, Simone Biles, recorrió algunos de los destinos más emblemáticos del país y compartió su experiencia a través de imágenes que reflejan su asombro por la cultura andina.
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Por Redacción EC

La estrella olímpica Simone Biles continúa disfrutando de su paso por el Perú con una visita inolvidable a Cusco y el Valle Sagrado de los Incas. La gimnasta estadounidense compartió en redes sociales diversas postales de su recorrido, donde evidenció su admiración por la riqueza histórica, cultural y paisajística de estas zonas.

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