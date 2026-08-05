La estrella olímpica Simone Biles continúa disfrutando de su paso por el Perú con una visita inolvidable a Cusco y el Valle Sagrado de los Incas. La gimnasta estadounidense compartió en redes sociales diversas postales de su recorrido, donde evidenció su admiración por la riqueza histórica, cultural y paisajística de estas zonas.

La estrella olímpica Simone Biles continúa disfrutando de su paso por el Perú con una visita inolvidable a Cusco y el Valle Sagrado de los Incas. La gimnasta estadounidense compartió en redes sociales diversas postales de su recorrido, donde evidenció su admiración por la riqueza histórica, cultural y paisajística de estas zonas. Durante su estadía, Biles exploró sitios arqueológicos, mercados tradicionales y escenarios naturales que forman parte del legado del mundo andino. Su presencia generó gran expectativa entre turistas y locales, quienes no dudaron en saludarla y destacar la importancia de su visita para la promoción del país. La múltiple campeona olímpica sigue así ampliando sus experiencias fuera de la competencia, mostrando una faceta más cercana y aventurera. Su paso por Perú refuerza la imagen del país como un destino turístico de primer nivel, capaz de atraer a figuras internacionales de gran relevancia.