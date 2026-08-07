Simone Biles en Lima EN VIVO
Simone Biles, campeona olímpica, y Keiko Fujimori, presidenta del Perú, apretaron el botón de cuenta regresiva del Panamericano Lima 2027.
Así llegó Simone Biles al conteo regresivo del Panamericano Lima 2027.
¡NIVEL LEYENDA EN LIMA! ????????????— Panam Sports (@PanamSports) August 7, 2026
La multicampeona olímpica Simone Biles está presente en la cuenta regresiva rumbo a #Lima2027 junto al presidente de Panam Sports, Neven Ilic. ??????
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Simone Biles llegó en mototaxi a la Plaza de Armas.
Inició la ceremonia del Panamericano 2027. La ciudad de Lima será sede de los próximos Juegos Panamericanos.
La presidenta Keiko Fujimori y el presidente del IPD y del Comité Organizador de Lima 2027, Sergio Ludeña, recibieron en Palacio de Gobierno a la leyenda olímpica Simone Biles y a la campeona paralímpica Karen Palomeque, dando inicio al camino hacia el evento deportivo más grande del continente.
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La presidenta Keiko Fujimori y el presidente del IPD y del Comité Organizador de Lima 2027, Sergio Ludeña, recibieron en Palacio de Gobierno a la leyenda olímpica Simone Biles y a la campeona… pic.twitter.com/t7SRGy2sJQ
La visita de Simone Biles y la reunión en Palacio de Gobierno reflejan el impulso que toma Lima 2027, un evento que buscará poner otra vez al Perú en el centro del deporte continental.
Con la experiencia exitosa de Lima 2019 como antecedente, el país apunta a consolidarse nuevamente como sede de grandes eventos deportivos. La articulación entre el Gobierno, el comité organizador y las entidades internacionales será clave para alcanzar este objetivo.
Junto a ella, participaron directivos de Panam Sports y del Comité Paralímpico de las Américas, quienes destacaron la importancia de la coordinación entre organismos para cumplir con los estándares exigidos.
La presencia de Simone Biles no solo aportó relevancia internacional al encuentro, sino que también refuerza la imagen de Lima 2027 como un evento de primer nivel. Su participación se enmarca dentro de las acciones de promoción y posicionamiento de los Juegos en el escenario deportivo global.
“El reto es que los Juegos Panamericanos 2027 sean mejores que los del 2019. Estoy segura de que vamos a dejar el Perú bien en alto”, sostuvo la mandataria tras la reunión.
Durante la cita, las autoridades revisaron el plan de trabajo en curso y la proyección del evento, que busca superar lo realizado en Lima 2019. En ese contexto, la presidente de la República, Keiko Fujimori, reafirmó el compromiso del Gobierno para que el país vuelva a destacar a nivel internacional.
El encuentro marcó un momento simbólico en el inicio de la cuenta regresiva hacia el evento continental. Biles, considerada una de las mejores gimnastas de todos los tiempos, se sumó a la sesión de trabajo en la que se evaluaron los avances logísticos, operativos y estratégicos para garantizar el éxito de Lima 2027.
La múltiple campeona olímpica Simone Biles, fue protagonista de una jornada clave en Palacio de Gobierno, donde participó en una reunión junto a representantes de Panam Sports, el Comité Organizador de Lima 2027 y la Presidente de la República, Keiko Fujimori, con miras a la organización de los próximos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos.
Se ha programado que Biles sea la encargada de presionar el botón simbólico que encenderá el gran reloj digital del certamen deportivo. Compartirá este honor en el escenario principal junto a la destacada atleta paralímpica colombiana Karen Palomeque.
El evento central que justifica su visita se realiza este jueves 6 de agosto de 2026 en la Plaza Mayor de Lima. La gran fiesta ciudadana, denominada oficialmente "One Year To Go", marca el inicio formal del conteo regresivo de 365 días hacia la inauguración de la cita panamericana.
A través de sus declaraciones oficiales, Simone expresó quedar absolutamente maravillada por el grado de conservación de las estructuras precolombinas. Destacó con mucha calidez la vibrante paleta de colores de los textiles tradicionales y la enorme amabilidad de los pobladores locales.
Esa será la actividad que cierre la visita de Simone Biles en el Perú. Llegó el lunes por la noche y estará casi una semana, dejando una huella en el corazón del deporte nacional.
La idea ya está coordinada con la Federación Peruana de Gimnasia, por lo que estarán en la Videna todos los gimnastas que pertenezcan a una selección. Simone los saludará y compartirá con ellos un gran momento.
No será un mundial, pero el sábado en la Videna, la selección peruana de gimnasia vivirá un día de gloria ya que tendrá la oportunidad de compartir con Simone Biles. El Comercio pudo saber que este fin de semana la estadounidense realizará una visita a sus pares nacionales.
Quien mejor que Simone para graficar lo que significa la salud mental en el deporte, ya que ella renunció prácticamente a competir en Tokio 2020 -solo hizo las pruebas por equipos- para cuidar su estado de salud luego de tanta presión por la exigencia de medallas.
Tras ello, mañana viernes atenderá a la prensa en una conferencia masiva a las 10 a.m. en la sede de PromPerú, y luego liderará una charla motivacional y de salud mental ante un grupo de deportistas e invitados.
Las actividades han sido denominadas One Year To Go, ya que estamos a un año del inicio de los Juegos Panamericanos, que tendrán su inauguración el próximo 23 de julio en el Estadio Nacional.
Esta es la primera actividad oficial del actual gobierno respecto a los Panamericanos. Mientras, el IPD y la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) ultiman detalles para lo que serán las nuevas obras para los complejos de tenis, críquet y escalada.
Esta noche, Simone Biles estará en la Plaza de Armas de Lima, donde, a las 8 p.m. ella llenará los corazones del deporte nacional. Será la encargada de encender la cuenta regresiva de Lima 2027 en el reloj que se instalará en el centro de la ciudad. Junto a ella estarán la paratleta panameña Karen Palomeque, actual récord mundial de 400 m T38 (discapacidad parálisis cerebral), y las autoridades más altas, desde la jefa del Estado Keiko Fujimori con el presidente de Panam Sports, Nevel Ilic, y el del Comité Paralímpico de las Américas (APC), Julio César Ávila, además de varios deportistas nacionales.
“Es precioso, es impresionante cómo sus construcciones han preservado durante muchos años”, señaló Simone Biles sobre lo que vio en el Cusco. Desde uno de los miradores disfrutó de todo lo que entrega la capital histórica. “Estoy encantada con lo hermoso que es este país, su cultura, los colores y la amabilidad de su gente”, agradeció la gimnasta.
Paseó por el valle, compartió con la gente local y disfrutó de la fauna, incluso dando biberón a las pequeñas alpacas con las que compartió en su estadía.
La ruta de Simone Biles la llevó al corazón de la cultura peruana. La laureada gimnasta cerró su segundo día en el Cusco disfrutando del Valle Sagrado antes de regresar a Lima para todas las actividades del lanzamiento de Lima 2027. Tras un frustrado viaje a Machu Picchu, ayer la estadounidense recargó todas sus energías en Urubamba, donde disfrutó de las maravillas de la ciudad.
Durante su estadía en la Ciudad Imperial, Biles caminó por la Plaza de Armas y recorrió las legendarias calles de piedra incaicas. La campeona olímpica aprovechó la oportunidad para interactuar amablemente con los fanáticos peruanos que la reconocieron en la vía pública.
Inmediatamente después de su llegada a la capital, Biles tomó un vuelo de conexión directo hacia la histórica ciudad del Cusco. El Comité Organizador y la entidad Panam Sports estructuraron un recorrido logístico especial para que la gimnasta experimentara los destinos más emblemáticos de los Andes.
La superestrella estadounidense arribó al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima rodeada de una enorme expectativa por parte de fanáticos y medios de comunicación locales. Al descender de su vuelo, la atleta manifestó su entusiasmo por pisar territorio peruano por primera vez en su vida y sumergirse por completo en su riqueza cultural.
Simone Biles se encuentra en Perú para liderar el inicio de la cuenta regresiva oficial rumbo a los Juegos Panamericanos Lima 2027. La atleta más condecorada en la historia de la gimnasia artística actúa como la embajadora global estrella de Panam Sports para esta histórica conmemoración continental.
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.
MIRA - Simone Biles visitó Palacio de Gobierno con Panam Sports y el comité organizador con miras a los Juegos Panamericanos 2027