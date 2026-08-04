Por Redacción EC

La legendaria gimnasta Simone Biles ya se encuentra en el Perú. La múltiple campeona olímpica llegó la noche de este martes 4 de agosto de 2026 para iniciar una visita histórica, en la que participará como embajadora global de Panam Sports en las actividades previas a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

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