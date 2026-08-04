La legendaria gimnasta Simone Biles ya se encuentra en el Perú. La múltiple campeona olímpica llegó la noche de este martes 4 de agosto de 2026 para iniciar una visita histórica, en la que participará como embajadora global de Panam Sports en las actividades previas a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

La presencia de Biles en el país tiene como objetivo liderar los preparativos del evento “One Year To Go”, una celebración que marcará la cuenta regresiva oficial de un año para el inicio del máximo evento deportivo del continente. Su visita ha generado gran expectativa entre los fanáticos del deporte y la ciudadanía en general.

El evento principal se llevará a cabo este jueves 6 de agosto desde las 3:00 p. m. en la Plaza Mayor de Lima. La actividad central será el encendido del reloj oficial que simboliza el inicio del último año de preparación rumbo a Lima 2027, en una ceremonia que contará con diversas presentaciones y actividades para el público.

El acceso al evento fue gratuito, aunque requirió inscripción previa a través de la plataforma de Teleticket. Se espera una masiva concurrencia para recibir a una de las deportistas más importantes de todos los tiempos y ser parte de este hito en el camino hacia los Juegos Panamericanos.