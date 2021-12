Conforme a los criterios de Saber más

Hija de la deportista olímpica Wilma Arizapana y del atleta Miguel Mamani, Sofía Isabel Mamani Arizapana (Puno, 2002) es la nueva carta de Perú en el fondismo. El último martes, en el estadio Pascual Guerrero de Cali, fue la responsable de que se escuchara por primera vez el himno nacional en los Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle 2021 al ganar la medalla de oro en los 10 mil metros femenino. Además, aseguró su presencia en los Panamericanos de mayores Santiago 2023.

LEE TAMBIÉN | El Judo y el confinamiento por la pandemia: el sacrificio del deporte que más medallas le dio al Perú en los Panamericanos Junior

Nacida en el seno de una familia de atletas, Sofía siempre tuvo como principal pasión y prioridad el atletismo. “ El hecho de ver competir a mi mamá me llenaba de emoción, de esa adrenalina. Había oportunidades en las que viajábamos a Huancayo, Arequipa acompañándola. También iba a sus entrenamientos con mi papá, que era su entrenador y ahora es el mío ”, nos cuenta la peruana desde Cali, mientras se prepara para colgarse otra medalla, esta vez en la final de los 5 mil metros femenino que se disputará este viernes.

Sofía tenía 11 años cuando decidió, con la mentalidad de una atleta madura, que su vida la dedicaría al deporte que ama con la misma pasión que sus padres. “Clasifiqué en Puno al campeonato regional de 600 metros escolares, pero no fui a competir porque no había quien me acompañara. Me frustré, pero sirvió para decidirme al cien por ciento. Le dije a mi papá que quería dedicarme a esto profesionalmente, que me ayude con un plan de entrenamiento”, añade.

Sofía Mamani consiguió la primera presea dorada de la delegación peruana en la prueba de 10k de atletismo en los Juegos Panamericanos Juveniles de Cali Valle 2021. (Fuente: América TV)

Mamani ganó el oro en los 5K y plata en los 3K en el Campeonato Sudamericano U20, plata en el Sudamericano U23 de Guayaquil y batió un récord en los 5K en el noveno control evaluativo organizado por la Federación Deportiva Peruana de Atletismo (FDPA). Ahora tiene en la mira su sueño más grande: ir a los Juegos Olímpicos París 2024.

“ Quiero estar en París, es algo que lo vengo diciendo últimamente. Es un sueño estar ahí y competir en la maratón, que es la prueba que disputó mi mamá . Es la inspiración que tengo en mi vida futura”, dice con válida y latente ilusión.

“Creo que puedo estar en París, con esfuerzo y disciplina. Aún faltan 3 años y hay tiempo todavía”, agrega con mucha firmeza y convicción.

Más sobre los Juegos:

El crecimiento del fondismo

“Gladys Tejeda e Inés Melchor son en el fondismo como Paolo Guerrero en el fútbol”. La comparación la hace Michael Koipat, atleta keniata que radica en el Perú desde el 2008 y que ha sido entrenador de la propia Tejeda. Él explica por qué el deporte está avanzando en el país y es según él, ,gracias a las laureadas atletas y a otros como Cristhian Pacheco. Sofía va por ese camino, lista para tomar la posta.

“Las condiciones topográficas que se encuentran en el Perú. Eso ayuda bastante a producir atletas de fondo. Por ejemplo, tenemos zonas que son altas que es muy bueno para atletismo de fondo. Ves a países de baja altura, como Brasil, que produce velocistas. Son factores climáticos que ayudan al Perú a producir atletas de fondo, igual que los países de África”, añade Koipat.

El atletismo en general ha ido creciendo en los últimos años. Gracias a la inspiración de atletas que brillan y al trabajo del Instituto Peruano del Deporte. El Perú, por ejemplo, cuenta con centros de alto rendimiento en Huancayo, la cuna del fondismo nacional, Cusco, Arequipa, Iquitos, Chiclayo y Lima. Aunque no todo es color de rosa.

“ En cuanto al apoyo del IPD, tenemos lo que es el PAD (Programa de Apoyo al Deportista), pero por parte de la federación ha bajado este año. De hecho, a mi entrenador (su padre) le han pagado solo un mes de todo el año. Eso afectó la economía de mi familia. Espero que ahora puedan apoyar para lo que serán los Panamericanos 2023 ″, señala Sofía.

“Los auspicios también ayudan, pero siempre y cuando los atletas sean conocidos. En África, los atletas buscan una vida con lo que hacen, acá lamentablemente son conformistas con lo poco que ganan. Ese es un gran problema”, analiza Koipat sobre los problemas que hay en el deporte en el país.

Mamani Arizapana tiene el cartel de ser la nueva maratonista que traerá más de una alegría al Perú. Ya consiguió una el último martes, ahora va por otra este viernes. Y en medio de sus festejos en el podio panamericano llegó otra buena noticia para el atletismo peruano: Lima fue elegida sede del Mundial Sub 20 de Atletismo del 2024. Sin duda, hay razones para seguir creciendo. En este ganador deporte de resistencia, el Perú sigue avanzando con trote firme. Hay muchas metas pendientes para cruzar.

Sofía Mamani Arizapana - Atletismo - Oro - Juegos Panamericanos Junior

MÁS EN DT

VIDEO RECOMENDADO

El actual director técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, contó en una entrevista en Argentina curiosos anécdotas de su carrera como futbolista, siendo la más recordada por él sobre aquella vez que el narcotraficante colombiano Pablo Emilio Escobar intentó asesinarlo cuando defendía los colores del América de Cali. (Fuente: América TV)