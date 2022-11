Verla en persona conversando como una más parece casi una locura, cuando la memoria nos lleva a la Sofi haciéndose dueña de las olas. Cuando hace tantos años nos ponía en el mapa como un país donde el surf es hoy una cultura viva. Sofi se convirtió en la reina del surfing mundial y es algo que nunca olvidaremos.

Se convirtió en olímpica participando en Tokio 2020 en el deporte que tanto le ha dado y su alegría era la nuestra. Nadie lo merecía más que ella. Hoy con mucha humildad y carisma se vuelve a poner la licra para participar en un torneo especial porque será aquí, en Punta Rocas, en la ola que tanto le gusta y le encanta. Esa ola como ella dice, llena de mucha historia, en un campeonato para demostrarle al mundo que estamos listos para ser sede de más competencias.

A pesar de que el surf es su gran pasión, ahora su hijo pequeño hijo Theo es lo que llena su alma. Nuestra campeona surfea la ola más importante de su vida: la maternidad y en medio de eso estará presente en el Punta Rocas Open Pro, para reencontrarse con el público peruano que tanto anhela verla en acción una vez más.

—¿Cómo te sientes de volver a participar en un torneo en el Perú donde te reencontrarás con la hinchada nacional después de muchos años?

La verdad que estoy súper contenta. Ha pasado mucho tiempo desde que no compito, desde los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y volver a competir aquí en casa es lo máximo. En especial en Punta Rocas que es una ola tan bonita, con tanta historia. Tener la oportunidad de ver a los mejores surfistas nacionales será algo increíble.

—Dos años de para es bastante. ¿Cómo te has preparado para esta competencia?

Bueno, he seguido corriendo, tal vez no a nivel competitivo, pero sí he estado en el agua. Hace como mes y medio que ya empecé a entrenar un poco más fuerte todo lo que es la parte física y eso me pone feliz.

—¿Qué te llevó a la decisión de competir en el Punta Rocas Open Pro?

Creo que lo más importante era saber que iba a compartir con surfistas nacionales y la buena vibra que sé que habrá en el torneo. Siento que estoy lista para vacilarme, para pasarla bien y para competir contra las nuevas generaciones que la vienen rompiendo y quería ser parte del show. Estoy más que feliz de ponerme la licra otra vez y hacer lo mejor. Va a ser un campeonato para festejar el surf en nuestro país y divertirnos y no podía perdérmelo por nada.

—¿Esperas ver las tribunas llenas del CAR de Punta Rocas con las personas gritando tu nombre y alentándote, algo como lo que se vivió en Lima 2019?

Creo que sería muy lindo que vaya mucha gente. Yo fui a los Panamericanos como una fanática más y recuerdo mucho que la vibra era alucinante, la gente estaba muy emocionada y comprometida, alentando a los peruanos y eso es lo que queremos ahora también. Más allá de que me alienten a mí, que vayan a ver a todo el Team Perú y les muestren su apoyo.

—¿Qué piensas sobre el Centro de Alto Rendimiento de Punta Rocas? ¿Has tenido la oportunidad de visitar otros a lo largo de tu carrera?

De hecho, que en todos mis años compitiendo tuve la oportunidad de ir a otros Centros de alto Rendimiento alrededor del mundo y debo decir que el de Punta Rocas es de lejos el mejor que he visto. Desde su infraestructura y todas las instalaciones que tiene pensadas para los surfistas es algo impresionante y ni que decir que tenemos buenas olas todos los días.

—Después de tanto tiempo, tú y la tabla siguen siendo inseparables…

El surf es algo que es parte de mí y siempre lo será. Toda mi familia surfea: mis papás, mis hermanos, y espero que mi hijo también lo haga. El surfing lo llevamos en la sangre y creo que es un deporte que siempre lo voy a hacer compita o no.

—Ahora vives una nueva faceta, siendo madre de Theo...

La maternidad es lo más lindo del mundo y es increíble ver cómo mi hijo crece todos los días y aprende cosas nuevas. Lo mantiene a uno vivo y feliz. Theo nació en plena pandemia así que tuvimos un par de años en casa, sin salir y nos ayudó a poder conectarnos y estar con él.

—¿Cómo es criar a Theo aquí en el Perú, en Punta Hermosa frente al mar?

La verdad que todo súper bien. Siempre he tenido la suerte de vivir frente al mar junto con mi familia. Mis papás se mudaron a Punta Hermosa desde muy jóvenes y toda la vida hemos vivido frente al mar y poder darle eso a mi hijo también es algo que quería y que me encanta.

—¿Cómo combinar tu carrera como surfista, este regreso con tu etapa de maternidad?

Creo que soy una privilegiada de poder hacer seguir haciendo lo que me gusta y lo que por muchos años me regaló muchas alegrías. Pero ahora pasar tiempo con mi familia que es lo que me llena más que nada en el mundo.

—Hoy tenemos toda una nueva generación de surfistas con Daniella Rosas, Sol Aguirre, Mafer Reyes, ¿crees que tú pusiste esa primera roca que les marcó el camino?

La verdad que las chicas y los chicos la vienen rompiendo. La generación actual está siendo de las mejores que hemos tenido y va a ser lindo estar con ellos en el agua, pasarla bien. Va a ser un honor compartir las olas con todos ellos. De hecho, también tenemos una gran generación que viene de más abajo, los juniors, que vienen muy contentos y con todas las pilas. Creo que el surfing peruano esta mejor que nunca.

—¿Sientes que tienes responsabilidad de haber hecho del surf un deporte tan importante y reconocido en nuestro país?

Mandé mensajes positivos y muy fuertes a lo largo de mi carrera y es bonito ver cómo eso ha tenido un impacto. El surfing ha crecido mucho los últimos años en el Perú, tiene más atención de las marcas y los medios, ver a los surfistas nacionales dando lo mejor. El surfing peruano está evolucionando y estoy segura que pronto tendremos más campeones mundiales.

—¿Cómo está el Team Perú con la cercanía del campeonato?

El equipo está muy unido, queremos hacer valer nuestra localía. Todos están súper motivados y emocionados para lo que se viene. Estoy segura que los trofeos se van a quedar en casa. Tenemos el talento, la garra y los guerreros para lograrlo y que sea en Punta Rocas lo hace más especial todavía.

—¿Qué se viene para el futuro para ti, en tu carrera? ¿Piensas participar en los Juegos Panamericanos Santiago 2023?

Tengo algunos proyectos bonitos que saldrán por ahí, de los cuales no puedo hablar mucho por ahora, pero se vienen cosas buenas. Sobre los Panamericanos la verdad que no sé. No quiero decir ni que sí ni que no. Ya se verá más adelante.