Sofía Mulánovich: "Merezco ir a Tokio 2020"

Hace frío en Lima, pero el título mundial aún abriga la sonrisa de Sofía Mulanovich. Desde que se coronó campeona ISA en Japón, hace más de una semana, no ha vuelto a entrar al mar. Por ello, desde el club Waikiki de Miraflores se ‘alimenta’ de la brisa marina.

—¿Con que sensaciones fuiste al Mundial?



La verdad, no tenía muchas expectativas. Mi expectativa era ir avanzando de serie en serie. Hacer lo mejor posible en cada ola sin esperar nada. Al final todo fue mágico. Era un evento muy grande, importante porque estaban todas las tops y todo salió increíble.

—¿Tenía que ver con que tus rivales venían con mejor ritmo que tú?



Desde el 2013 competía con las chicas del circuito mundial. Me sentí muy bien, sin presión. Relajada, calmada. No me esperé el título mundial pero las olas me ayudaron. Mientras más calmada estoy compito mejor y creo que eso fue lo que pasó.

Sofía no estuvo en los Juegos Panamericanos Lima 2019. (Foto: GEC)

—¿Cómo te explicas que sin tener mucha actividad vuelves a ser la campeona mundial?



Hace tiempo que no compito con ellas y el nivel ahora es gigante. No estoy compitiendo como ellas, por eso el título fue una sorpresa. Lo bueno es que el campeonato se hizo en mi fuerte, ‘backside attack’, y sentía que si me tocaban las olas podía ganar. Además, corrí todo el evento muy calmada. Nunca pensé en ganarles, solo en correr. El surf tiene muchos factores. Cuando gané fue porque estuve mejor conectada con el mar, con las olas. Supe aprovechar las oportunidades, no estuve nerviosa.

—Hay que sabe controlar todo eso...



Cuando gané los títulos mundiales en el 2004 era muy vehemente. Los gané de una manera distinta: era ganas, fuerza. Ahora lo he ganado más por tranquilidad y paz, por estar en el momento. La calma y la tranquilidad me han funcionado, pero no sé si los tenga que cambiar porque el surf es muy personal a pesar de que compites con alguien, es más de tus decisiones.

Sofía se alejó del circuito en el 2013. (Foto: GEC)

—¿Por qué te alejaste del circuito en el 2013?



Estaba un poco cansada de viajar tanto. Quería hacer otras cosas, nuevos proyectos. Hice algunos eventos en este tiempo, pero pocos al año. Había un poco de desgaste a nivel competitivo, pero no en mi surfing libre. Por eso paré, quería viajar a correr libre sin competir, evolucionar mi surf.

—¿Y regresaste por el sueño olímpico?



Sí, de hecho que el surf sea olímpico es una gran motivación para todos. Siento que tengo que intentar llegar. No tengo 25 años pero me siento preparada. He nacido con un don y tengo que darle una chance de llegar a Tokio, creo que me lo merezco, que sería una linda forma de cerrar mi carrera. Este campeonato mundial ha sido un empuje para mí.

—¿Sientes frustración por no haber estado en Lima 2019?



Me ‘bajoneó’ bastante, pero de alguna forma me dio un tipo de fuego para este campeonato. Lima 2019 era la manera más directa para clasificar a Tokio 2020, pero parece que tengo que ir por el camino más largo y al final la recompensa puede ser más dulce.

VIDEO DE LA ENTREVISTA A SOFÍA MULÁNOVICH

(Video y entrevista: Christian Cruz)

—No quedó claro por qué no estuviste en Lima 2019.



No fue muy clara la clasificación a Lima 2019. Pero no fue culpa de nadie, no se sabían muy bien los detalles, si por ránking, por puesto en el Mundial 2018, pero bueno. Creo que entré con bastante presión al Panamericano 2018 y fue difícil. No lo supe manejar, pero igual estoy contenta por las chicas a quienes les fue bien en Lima 2019.

Quizás hasta fue beneficioso, porque dos peruanas pueden estar en Tokio 2020. Lo más importante es ver a peruanos en las Olimpiadas, el Perú está por encima y sea Daniella, sea yo, Analí o cualquiera va a ser bueno.

-¿Tuviste dudas al momento de volver a competir en el alto nivel?



Sí, a nivel competitivo siempre hay dudas. Te frustras por errores tontos y no quieres competir más y solo quieres acordarte que surfeas porque te gusta. Pero luego compites y te va bien y pasas heats y te sientes bien, y ahí te dices: “Me encanta también competir”.

-Y el surf peruano es bastante competitivo. Medallas en Lima 2019, títulos en diversos eventos…



El surf es un deporte en que nos ha estado yendo bastante bien, pero se ve que se gana porque eso es lo que sale. Lo que se necesita es ser constante. Se necesita perder también porque de ahí aprenden a cómo ganar. Es un proceso en cualquier deporte.

-¿Y qué falta para que más peruanos puedan estar en el Tour Mundial?



Es tiempo, es práctica, es seguir dándole. Es muy difícil hacer todo el circuito y el mar no es estático y te toca la ola o no. Es estar totalmente conectado y saber cómo correr cada ola. Hay que tener fe en nuestros surfistas y darles el tiempo que necesitan.