Sofía Mulánovich: Siente la adrenalina de surfear con la ex campeona mundial | VIDEO

En noviembre del 2004, con solo 21 años, Sofía Mulánovich se convertía en la mejor tablista del mundo tras conquistar el World Championship Tour. Un año después, consiguió el segundo puesto en la misma competencia y en el 2012 se coronó como la mejor en Sudamérica, campeonó en China y fue subcampeona en Australia. En resumen, las olas han llevado a Sofía a la cima del mundo.

Actualmente, la leyenda de nuestras playas es embajadora de los Juegos Panamericanos Lima 2019 y sueña con colgarse alguna medalla olímpica el próximo año en Tokio, luego de que el Comité Olímpico Internacional incluyera al surf entre las disciplinas del 2020.

“Tokio siempre ha sido el objetivo. Creo que para todos los surfistas y para todos los atletas del mundo representar a tu país en una Olimpiada es el sueño. A trabajar fuerte, a prepararse”, dice desde su casa entre las playas de Señoritas y Caballeros, al sur de Lima.

- ¿Qué es lo que más te está costando en esta preparación?

La parte mental. Quiero seguir entrenándola para hallar ese punto que sé que tengo ahí pero que aún no encuentro.



- ¿Y cómo se consigue eso?

Medito bastante, además, como verás, desde acá es inevitable no ver al mar, eso me ayuda. Pero ahora voy a tratar de enfocarme un poco más en la psicología deportiva que me ha faltado un poco.

Los años, asegura, le han servido para poder conectarse aún más con el mar. “Para ser un buen surfista debes entender el mar, estar conectado con él porque está en constante movimiento. Debes saber dónde está la ola, de dónde va a venir, cómo está el viento, qué ola agarrar, es un estudio que requiere años de práctica”, dice.

- En ese sentido, ¿cuán diferentes son la Sofía del 2004 y la de ahora?

Creo que cuando eres chibolo eres un poco más vehemente, vas más con todo, ahora piensas un poco más las cosas, tal vez piensas mucho. Quizás me falta recuperar un poco de esa vehemencia.

- Hace poco leí una entrevista a un navegante inglés, él confesaba que todos los marineros le han temido al mar en algún momento, ¿te pasó lo mismo?

Es un miedo mezclado con respeto. Cuando ves a gente no muy conectada con el mar o que es la primera vez que está practicando surf te das cuenta al toque porque se mete a unas olas gigantes, aún no tienen ese entendimiento.

- ¿Qué pasa por tu mente cuando corres una ola?

En ese momento no sientes, no piensas, estás ahí nomás. Cuando estás en una ola es imposible que un pensamiento entre en tu cabeza, a menos que sea qué maniobra te vas a meter.

Pero para entender mejor lo que siente la ex campeona mundial mientras corre una ola, ingresamos al mar junto a Sofía Mulánovich. Disfrute de la experiencia en el video que aparece al inicio de esta nota.