El mar suena en sus oídos todo el tiempo. Es parte de su vida, de sus días y sobre el cual ha regalado las más grandes alegrías al país. Ahora Sofía Mulanovich disfruta de las olas, pero con un matiz distinto. En medio de la pandemia del coronavirus, la tablista nacional sabe que ahora su principal objetivo es cuidar su salud antes que pensar en alcanzar un nivel competitivo. Además, Sofí ahora es madre. En mayo anunció el nacimiento de Theo y junto a su pareja Camila Toro viven su vida personal disfrutando cada momento.

La nacional, de 37 años, tiene en mente cerrar su carrera con la clasificación a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Hace un año ganó el título del Mundial ISA Japón 2019 y este año tenía la chance para lograr el cupo, pero la pandemia paralizó todo. Ella debe correr el ISA 2021 en mayo, en El Salvador, y ahí conseguir uno de los siete cupos que entrega para acudir a la cita olímpica. El año pasado nos decía que por su trayectoria merecía ira Tokio. Ahora, sigue pensando en los JJ.OO. y así lo ve.

-¿Cómo has sentido este 2020 sin poder competir?

Ha sido un cambio para todos. Nadie se lo esperaba. Creo que lo más importante es mantenerse sano, ser cuidadoso. Hay que enfocarnos en eso para salir de esta para así luego volver a concentrarnos en lo que se viene.

-Ahora ya se puede correr tabla. ¿Cómo te has sentido con ello?

Hemos ido poco a poco. Fue súper bueno cuando nos dejaron volver a meternos al mar. No solo como entrenamiento, sino como ejercicio, para la salud mental. Creo que estar encerrados tanto tiempo es difícil. Estar al aire libre ayuda bastante. Eso fue lo mejor.

Mulanovich campeona Mundial Isa de Surf: el problema con su tabla, el puntaje final y la crónica del triunfo. (Video: Twitter)

-¿Te costó retomar la práctica?

Pues fue poco a poco, para ir agarrando el ritmo de entrenamiento, luego de tanto tiempo sin trabajar. Antes he estado un mes, dos meses, sin surfear. Esta vez ha sido más de eso. El primer día se está lento pero después le agarras el ritmo fácil. He surfeado desde los 9 años y mi cuerpo está bastante adecuado a este deporte.

-Pasaste la pandemia frente al mar. ¿No fue un martirio verlo y no poder correr?

Fue complicado porque es mi trabajo y lo que más me gusta hacer, pero es una suerte poder ver el mar y es algo que te libera un poco. Es raro estar frente al mar y no poder meterte, pero estamos todos en esta, respetando las leyes.

-¿Tienes un plan de competencias para estos meses?

Siempre mi plan ha sido quedarme aquí entrenando. El año pasado me fue bastante bien, de esa manera entrenando aquí bastante, mejorando mi técnica, teniendo mis propios horarios. Creo que con toda la experiencia que tengo es suficiente a nivel de competencias. Me voy a quedar entrenando en casa e ir al Mundial ISA de frente.

-Ese plan es de un deportista que se concentra en algo concreto. ¿Es un plan de veterana?

Sí, definitivamente. Ya soy un poco más veterana, ya no tengo esa energía que también requiere viajar por todo el mundo, a cada rato, cada semana. Se necesita mucha energía física y mental. Mi estrategia es más trabajar en casa, estar tranquila, sana, comiendo sano, durmiendo bien. Esa es la manera que me funcionó el año pasado y espero poder seguir igual.

-Sientes que es el mismo panorama previo al Mundial de Japón, al que fuiste sin muchas competencias previas,

El año pasado tampoco competí mucho. Fue el Panamericano de Surf donde no me fue bien. Estuve un par de meses surfeando, pero no tan concentrada. Creo que ese método de estar relajada, surfeando, fluyendo bien en mi tabla es lo que últimamente me funciona.

-¿En qué ha cambiado el pensamiento Tokio 2020 con toda esa situación?

Todos estamos con el sueño totalmente vivo y nos han dado un año más para prepararnos, para pensar.

-¿Un sueño que se complica con todo esto?

No pienso mucho en eso. Me enfoco más en surfear, en mejorar mi surfing todos los días y así llegar. No trato de obsesionarme mucho con la clasificación porque me pongo mucha presión. Fui a Japón sin pensar mucho, obviamente preparada pero tranquila, y eso fue lo que me dio el resultado.

-Una tranquilidad ahora que se suma con tu nueva etapa de madre

Definitivamente, es un apoyo bastante grande con la familia. Es el empuje más grande que hay. Es la primera vez que competiría con mi hijo y es un alimento para todo, para la motivación, para el alma. Para todo la familia es súper importante.

-¿Cómo ha cambiado tu vida con Theo?

Mi vida privada prefiero mantenerla así. No es momento de hablar de eso.

-¿Cuándo vas a ya empezar con un enfoque real para el Mundial ISA?

Creo que a finales de este año los entrenamientos van a ser más metódicos, como que ya con un calendario más hecho. A partir de diciembre ya con todo. Ahora estamos en un proceso de enfocarnos en nuestra salud. Después creo que ya toca otra vez empezar a entrenar muchísimo.

-¿Cómo has visto la reactivación del surf con los demás tablistas?

Bien, la verdad que los chicos los veo motivados surfeando bastante. Ha habido buenas olas y eso ayuda mucho.

