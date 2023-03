“Súper contenta. Es un placer recibir este tipo de reconocimientos por parte de la gente que ha visto mi carrera y la valora. Muchas gracias a El Comercio y a DT por hacer este tipo de reconocimientos”, nos dice en su casa en Punta Hermosa frente al mar peruano.

Este Diario acompañó a Sofía Mulánovich a lo largo de toda su carrera y hasta ahora que sigue su participación en torneos de Surf tuvo la oportunidad de condecorarla como la mejor en su deporte. “Siempre me meto a un evento porque me quiero divertir, la quiero pasar bonito, ya sin expectativas, pero cuando estoy en el agua quiero hacer lo mejor posible y dar lo máximo de mí en cada momento. De alguna manera soy competitiva. Pero no es por lo que gane sino por dar lo mejor de mí”, nos cuenta sobre su actualidad.

La campeona de hoy

A finales de febrero, antes de recibir el trofeo de los Premios DT Aniversario, Sofía había competido en la Copa PHC 2023 organizado por la Punta Hermosa Community con el apoyo de Momento Grupo Inmobiliario en Playa Señoritas. En casa, como manda la tradición, ganó Mulánovich.

“Competí en casa (Punta Hermosa). Fue la primera vez que mi hijo (Theo) me vio competir. Eso me motivó muchísimo a pasarla bien en el mar, a divertirme y también a tratar de dar lo mejor de mí porque me estaba viendo. Gracias a Dios pude llegar a la final, pude ganar el evento. Fue increíble salir del agua y que mi hijo me esté esperando. Fue lo máximo”, comentó.

“Me gusta competir en eventos que me motivan, especialmente en olas que están cerca a mi casa. La de Señoritas está, literalmente, frente a mi casa. Es una ola que corro todos los días”, agregó.

Sobre su futuro inmediato, la surfista aún no define qué hará en su agenda de este año. Con las ganas de siempre, analizará en qué torneos entrará en competencia. “Sé que en abril hay un campeonatazo en Punta Rocas que está incentivando al deporte nacional muchísimo. Felicito a los organizadores. No sé si voy a competir ahí, es una ola que no corro tanto. De hecho se siente un poco más la presión cuando no estás compitiendo tanto y compites en una ola que no corres mucho. No sé, la pensaría”, dijo sobre los Qualifying Series (QS) de El Punta Rocas Open Pro 2023, campeonato de la World Surf League (WSL), que se disputará del 13 al 16 de abril en el CAR Legado de Punta Rocas.

Sofía, por otro lado, mantiene viva su labor docente y estuvo presente el pasado 4 de marzo alentando y premiando a los nuevos talentos del Surf en el campeonato interplayas Asia Surf Kids Copa La Roche Posay en Playa Las Arenas, el último torneo de organizado por TSA (Total Surf Academy). Las categorías en competencia fueron Amateur y Junior Pro.

Como embajadora de las marcas que auspiciadoras de TSA, la campeona acompañó al cierre de los talleres de verano de la academia, que se define así: “Tiene como objetivo incentivar a los niños y niñas a prepararse para las competencias de surf, destacando la importancia de la disciplina, perseverancia, y el manejo del miedo”, cita.

Sofía Mulanovich feliz con el Premio DT Aniversario como la mejor surfista en los últimos 30 años. (Foto: César Campos) / CESAR CAMPOS

La felicidad completa

Cuando culminó su participación en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, Sofía Mulánovich le dejó a Christian Cruz, nuestro enviado especial, una frase conmovedora que eriza las fibras de la emoción. “Ahora le podré decir a Theo (su hijo) que soy olímpica”.

“ Cuando él (Theo) se meta al agua conmigo y compartamos este deporte no voy a tener que decirle nada, va a entenderlo todo. Le gusta el mar ”, comenta ahora sobre la relación que espera que su heredero tenga con el deporte de la tabla.

¿Una evaluación final sobre tu carrera? Esto nos respondió. “He tenido una carrera muy satisfactoria. He podido conseguir la mayoría de logros que he querido. Ha sido una carrera larga. Mi evaluación es que estoy feliz con mi carrera”. Palabras de una campeona. Así sea.