La peruana Sol Aguirre tuvo un inicio de temporada sobresaliente en el Ballito Pro, primera fecha del Challenger Series 2026/27, al alcanzar las semifinales y finalizar en el tercer lugar del torneo tras caer ante la portuguesa Teresa Bonvalot por 11,56 a 9,07.

Con este resultado, Aguirre suma un importante colchón de puntos y se ubica empatada en el tercer puesto del ranking, que clasificará a las seis mejores surfistas al Championship Tour (CT) 2027.

Sol Aguirre inicia con fuerza su camino al Championship Tour 2027. Foto: WSL/McGregor

La peruana confirmó así su gran momento deportivo. Luego de terminar entre las cuatro mejores en Newcastle, en el cierre del Challenger Series 2025/26, volvió a repetir unas semifinales en el arranque del nuevo circuito, consolidándose como una de las principales candidatas a luchar por el ascenso.

Uno de los momentos más destacados de su campaña fue la victoria sobre Bella Kenworthy, actual integrante del Championship Tour, un triunfo que reforzó sus aspiraciones de pelear por un cupo en la máxima categoría del surf mundial.

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Ariane Ochoa también comenzó la temporada con un podio

La española Ariane Ochoa también cerró una destacada actuación en Ballito Pro al terminar en el tercer lugar. En semifinales fue superada por la portuguesa Kika Veselko por un ajustado 10,23 a 9,67.

Al igual que Sol Aguirre, Ochoa inició la temporada ubicada en el tercer puesto del ranking del Challenger Series, manteniéndose en la pelea por uno de los seis boletos al Championship Tour 2027.

Sol Aguirre y Ariane Ochoa brillan en el Ballito Pro y arrancan el Challenger Series entre las mejores. Foto: WSL/McGregor

El próximo reto será el US Open

Tras el Ballito Pro, el Challenger Series continuará con el US Open, segunda parada del calendario 2026/27, que se disputará entre el 25 de julio y el 2 de agosto.

Con un inicio prometedor, Sol Aguirre llegará a esa cita ubicada entre las mejores del ranking y con la confianza de seguir acercándose al gran objetivo: clasificar al Championship Tour 2027, tal como lo consiguió en su momento Lucca Mesinas, referente del surf peruano que obtuvo su pase al CT tras una brillante campaña en el Challenger Series de 2021.

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