Sol Aguirre brilla en Ballito Pro y arranca el Challenger Series 2026/27 en el Top 3 del ranking. Foto: WSL/McGregor
Sol Aguirre brilla en Ballito Pro y arranca el Challenger Series 2026/27 en el Top 3 del ranking. Foto: WSL/McGregor
Por Redacción EC

La peruana Sol Aguirre tuvo un inicio de temporada sobresaliente en el Ballito Pro, primera fecha del Challenger Series 2026/27, al alcanzar las semifinales y finalizar en el tercer lugar del torneo tras caer ante la portuguesa Teresa Bonvalot por 11,56 a 9,07.

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