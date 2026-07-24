LeBron James volvió a sacudir la NBA tras anunciar que continuará su carrera en los Philadelphia 76ers, franquicia con la que buscará conquistar un nuevo campeonato antes de poner fin a una trayectoria histórica. El anuncio lo realizó a través de sus redes sociales, donde explicó las razones que lo llevaron a tomar una de las decisiones más importantes de su carrera.

El cuatro veces campeón de la NBA contó que aprovechó las últimas semanas para reflexionar sobre su futuro y aseguró que no tomó la decisión por motivos económicos. “No lo hago por dinero. No lo hago por mi familia. ¿Para qué sigo jugando realmente a estas alturas? Sigo queriendo competir, ganar y tener la oportunidad de sentir lo que es levantar otro campeonato”, escribió.

LeBron también explicó por qué eligió Philadelphia como el último destino de su carrera. “Creo que puedo ayudar a convertir a los Philadelphia 76ers en un equipo campeón y estoy muy emocionado por dar energía a una nueva afición y comenzar este increíble viaje por última vez”, afirmó el basquetbolista, quien anteriormente defendió las camisetas de Cleveland Cavaliers y Miami Heat.

I thought I was done when the season ended. I wasn't ready to announce it, and I knew I needed some time to really decide, but I was pretty sure I played my last game. I was honest at that last press conference when I said I needed to look at myself and deicide if I still love — LeBron James (@KingJames) July 24, 2026

Según informó el periodista Shams Charania, de ESPN, el veterano firmará un contrato por dos temporadas y ocho millones de dólares, con una opción de jugador para el segundo año. El acuerdo refuerza un proyecto que ya era uno de los más ambiciosos del mercado, luego de la incorporación de Jaylen Brown, quien llegó procedente de los Boston Celtics.

De esta manera, los 76ers contarán con un plantel de lujo encabezado por Joel Embiid, Tyrese Maxey, Jaylen Brown, VJ Edgecombe y ahora LeBron James. Sobre el papel, Philadelphia se convierte en uno de los principales candidatos al título de la temporada 2026-2027 y será el escenario donde el ‘Rey’ intentará escribir el último gran capítulo de una carrera que ya lo convirtió en una leyenda del deporte.

SOBRE EL AUTOR