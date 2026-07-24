¡Sorpresa en la NBA! LeBron James firmó por dos temporadas con Philadelphia 76ers. (Foto: NBA)
¡Sorpresa en la NBA! LeBron James firmó por dos temporadas con Philadelphia 76ers. (Foto: NBA)
Por Redacción EC

LeBron James volvió a sacudir la NBA tras anunciar que continuará su carrera en los Philadelphia 76ers, franquicia con la que buscará conquistar un nuevo campeonato antes de poner fin a una trayectoria histórica. El anuncio lo realizó a través de sus redes sociales, donde explicó las razones que lo llevaron a tomar una de las decisiones más importantes de su carrera.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.