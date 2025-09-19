La cuenta regresiva llegó a su fin y el evento de marketing deportivo más esperado del año, SPORTBIZ Perú | RIMAC 2025, organizado por la agencia INYOGO, se celebró con gran éxito del 16 al 18 de septiembre en el Hotel El Pardo DoubleTree by Hilton y contó con la conducción de la reconocida periodista deportiva Daniela Fernández Vasallo, quien acompañó a los asistentes a lo largo de las tres jornadas. Este congreso reunió a destacados exponentes de la industria, quienes compartieron su visión sobre el futuro del deporte, las oportunidades de desarrollo de alianzas y estrategias innovadoras para conectar marcas con consumidores.

La primera charla del congreso estuvo dedicada a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos: rumbo a Lima 2027, a cargo de Manuel del Castillo (vicepresidente del Comité Olímpico Peruano), Carlos Neuhaus (expresidente de Lima 2019) y Gustavo San Martín (director de operación deportiva de Santiago 2023). Neuhaus destacó: “El mayor reto en Lima 2019 fue cómo iba a responder la gente. Y la gente respondió de manera maravillosa.” Por su parte, San Martín añadió: “Para Lima 2027 el reto es significativamente grande. El reto es que la industria del marketing deportivo crezca, pero no solo con la elaboración de los eventos, sino con la carrera de los deportistas.”

A continuación, representantes de CONMEBOL expusieron en la conferencia Final de la Copa Libertadores – Retos y Oportunidades Estratégicas. Durante su intervención, Nibaldo Benavente enfatizó: “No es solo un partido de fútbol, no es solo deporte, es una oportunidad para la ciudad.”

Seguidamente, José Carlos Pestana, VP de Estrategia, Marketing & Innovación en RIMAC, lideró la conferencia RIMAC: Patrocinio deportivo con propósito: estrategias que conectan marca y audiencia, donde afirmó: “Tiene que haber coherencia estratégica en los auspicios, coherencia de la marca y la compañía. No puedo ser una marca que solo pone el logo y desaparece.”

El debate sobre alianzas estratégicas continuó con la charla Smart Partnerships: De Socios Comerciales a Aliados Estratégicos, en la que Daniel Amador, gerente de Marketing y Comercial de Universitario de Deportes, aseguró: “La estrategia de marketing deportivo no es solo salir en la camiseta con el logo, necesitábamos cocrear.” A su vez, Alessandra Medina, Field Marketing Manager en Agua San Carlos, complementó: “Hoy un auspicio no es solo dar la plata, sino llevar a cabo las acciones que suman tanto a la marca como al negocio.”

La tecnología también tuvo un papel central. IBM y AWS dirigieron la conferencia Tecnología aplicada al deporte y nuevas tendencias, donde se destacó: “La tecnología nos ha habilitado para ser más creativos y arriesgados.” Más adelante, en la sesión Fútbol Argentino. Cómo juegan las marcas en La Liga de los Campeones del Mundo. Caso de éxito: Sur Finanzas. La Billetera del Fútbol Argentino, Pablo Greco comentó: “Es importante tener visibilidad de lo que va a pasar, permite a las marcas trabajar con planificación.” En tanto, Ariel Vallejo enfatizó: “No somos solo un sponsor: acompañamos en el crecimiento de los clubes de fútbol.”

El enfoque en el contenido digital llegó con la charla Contenido que conecta: creando valor en el ecosistema digital, protagonizada por Liliana Senior (TikTok), Franco Aguilar y Patricio Jaramillo, quienes señalaron: “¿Cómo yo identifico contenido bueno o malo? Con lo que es coherente, relevante y oportuno.”

Posteriormente, L1MAX presentó Tu pasión sin barreras: acercando el fútbol a todos los peruanos, donde se resaltó: “El gran reto era aprovechar la tecnología para hacer un modelo diferente: más inclusivo, más cercano y disponible para todos.” La conversación sobre audiencias continuó con la conferencia Running: una industria en constante crecimiento, que reunió a Alejandra Rodríguez Larraín (Peru Runners), Alejandro Mazzi (adidas) y representantes de RIMAC. Mazzi señaló: “En las top 5 carreras del mundo se logra un impacto de más de 5 millones de dólares, un impacto grandísimo que antes no era tan visibilizado.” A su vez, Rodríguez Larraín destacó: “En Perú, la primera carrera post pandemia a inicios del 2022 ya había superado con creces al 2019. Definitivamente estamos viviendo un boom.”

La tarde continuó con la participación de Gabriel Barrio, gerente comercial de UNACEM, quien lideró la charla Deporte y reputación corporativa, subrayando el valor del deporte como aliado para la construcción de imagen empresarial. Luego, Pablo Canosa encabezó la conferencia Tecnología y contenido: Estrategias que redefinen experiencias del fan, donde se remarcó la importancia de la innovación en la relación entre marcas y audiencias. El panel Construyendo el Ecosistema Paradeportivo: Alianzas y Escenarios de Oportunidad reunió a Gipy Duarte (Comité Paralímpico Internacional) y Luisa Villar (presidenta de la Asociación Nacional Paralímpica del Perú), quienes coincidieron en que “ver los eventos más allá del espectáculo y verlos como plataformas de comunicación es esencial.”

El tercer día arrancó con el panel Campeones mundiales: Marca Personal y Estrategia, el rol del Atleta como Embajador, protagonizado por Sofía Mulanovich y Piccolo Clemente. Mulanovich expresó: “Me di cuenta de que podía inspirar más allá de mis resultados. No era solo la que competía y ganaba medallas, sino que transmitía una forma de ser.”

La agenda continuó con la conferencia Más que fútbol: La Transformación de una competición en una marca global, presentada por Rodrigo Gallego Abad de LALIGA, quien aseguró: “Desde LALIGA queremos extender nuestra mano a las instituciones locales que gestionan el fútbol profesional en Perú; para trabajar y colaborar de forma conjunta.” Seguidamente, en De la Gestión al Impacto: Estrategias que Generan Crecimiento en Clubes, Hernán González y Óscar Moral abordaron cómo la estrategia puede fortalecer el crecimiento sostenible de las instituciones deportivas.

En la conferencia Gestión Estratégica de Eventos Deportivos: Impacto en el ecosistema local, se subrayó el valor de ver el deporte como plataforma de desarrollo para ciudades y comunidades. Luego, Óscar Moral compartió la experiencia del Club América en Desafíos y aprendizajes en la gestión de una marca internacional de sportainment, mientras que Facundo Cino, de la Liga Profesional de Fútbol, presentó Desarrollo e Implementación exitosa de una OTT, destacando el rol de la innovación digital en el acceso a nuevas audiencias.

La jornada concluyó con el panel Proyectos Deportivos con impacto social, que contó con Gonzalo García (fundador de Sinkumunchis), José Manuel Jurado (presidente y cofundador de Yo Soy Sus Ojos) y Roberto Guizasola (fundador de La Casa De Alejita). Cada uno presentó iniciativas que muestran cómo el deporte puede ser motor de inclusión y transformación.

Durante las jornadas, los asistentes también tuvieron la oportunidad de ver de cerca la icónica Copa Libertadores y la Copa de la Liga1 Te Apuesto, dos trofeos que simbolizan la pasión futbolística en nuestro país y el continente.

Concluido el programa, SPORTBIZ Perú | RIMAC 2025 reafirmó su papel como el principal punto de encuentro de networking, innovación y futuro del marketing deportivo en la región. El congreso dejó en claro que Perú está en el centro del mapa del marketing deportivo latinoamericano.