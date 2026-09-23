¡Orgullo nacional! Diego Elías conquista el oro en Santa Fe 2026 y le da a Perú una nueva medalla. (Foto: Comité Olímpico Peruano)
¡Orgullo nacional! Diego Elías conquista el oro en Santa Fe 2026 y le da a Perú una nueva medalla. (Foto: Comité Olímpico Peruano)
Por Redacción EC

Perú volvió a celebrar en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 gracias a Diego Elías. El squashista nacional superó por 3-0 al colombiano Matías Knudsen en la final individual masculina y se consagró campeón de la competencia, sumando una nueva medalla de oro para la delegación peruana.

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