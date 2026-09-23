Perú volvió a celebrar en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 gracias a Diego Elías. El squashista nacional superó por 3-0 al colombiano Matías Knudsen en la final individual masculina y se consagró campeón de la competencia, sumando una nueva medalla de oro para la delegación peruana.

El ‘Puma’, actualmente ubicado en el N.° 3 del ranking mundial, volvió a demostrar su nivel internacional en un partido decisivo. Elías impuso condiciones desde el inicio y completó una actuación sólida para quedarse con el título, subir a lo más alto del podio y ampliar su palmarés en el deporte que lo ha llevado a competir entre los mejores del mundo.

“Muy feliz con el resultado y ganar una medalla de oro. Estoy muy contento de representar nuevamente a mi país. Lo hemos disfrutado mucho y falta mucho aún para nosotros: dobles y por equipos. Ojalá podamos conseguir más medallas para el Perú”, expresó Elías en el canal del Comité Olímpico Peruano.

🎙"Es la primera vez que el squash va a estar en los @juegosolimpicos y ese es ahora el objetivo más importante para mí, poder traer una medalla para el Perú"



DIEGO ELÍAS 🇵🇪, CAMPEÓN DE LOS JUEGOS SURAMERICANOS 2026 🥇🔥 pic.twitter.com/hUoB9RdGZp — Punto en Juego (@PuntoEnJuego) September 23, 2026

Nuestro raquetista también contó que, tras su participación en los Juegos Suramericanos, continuará con una exigente agenda internacional. “Recién está comenzando la temporada en squash. De aquí me voy para Egipto y después tengo una gira por Estados Unidos y, para fin de año, me voy para Asia”, explicó.

Por último, Elías puso la mira en los Juegos Panamericanos Lima 2027: “Tal como lo hice para Lima 2019, espero prepararme bien para llegar de la mejor manera a Lima 2027. Es un objetivo muy importante para mí. Por lo pronto, esperemos que podamos llevar ahora un par más de medallas para el Perú de estos Juegos Suramericanos”, manifestó.

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