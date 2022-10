Vía Star Plus, sigue las peleas del UFC 280 desde el Etihad Arena en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, donde se pondrán en juego dos títulos: Charles Oliveira vs Islam Makhachev por el cinturón ligero y Aljamain Sterling (c) vs. T.J. Dillashaw por el cetro del peso gallo. En otro esperado combate, Sean O’Malley enfrentará a Petr Yan.

VIDEO RECOMENDADO Así fue el careo entre Charles Oliveira y Islam Makhachev. (Video: UFC)