Vía ESPN y Star Plus en vivo, UFC 281 desde el mítico Madison Square Garden de Nueva York, Estados Unidos, con dos peleas por títulos: Israel Adesanya vs. Alex Pereira y Carla Esparza vs. Zhang Weili. Dustin Poirier vs Michael Chandler también prometen dar un duro combate y habrá participación peruana con Claudio Puelles, quien se mide frente al neozelandés Dan Hooker sobre el octágono.

