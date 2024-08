Así, todo objetivo cumplido a nivel deportivo en nuestro país tiene la potestad de convertirse instantáneamente en hazaña. Por eso, después de la desbordarte alegría por la medalla conseguida en los Juegos Olímpicos de París 2024, resulta urgente preguntarse: ¿cuánto podría impactar el histórico bronce en el desarrollo del deporte y qué desafíos representa para el Perú?

Perú en los Juegos Olímpicos

Deportista Año Disciplina Medalla Edwin Vásquez Londres 1948 Tiro Oro Francisco Boza Los Ángeles 1984 Tiro Plata Selección femenina Seúl 1988 Vóley Plata Juan Giha Barcelona 1992 Tiro Plata Stefano Peschiera París 2024 Vela Bronce

El impacto de una medalla

Al respecto conversamos con César Quispe, especialista en Gestión Deportiva de la Universidad ESAN, quien analiza esta consecución de la medalla de bronce. “Primero, resaltar que es un evento importante para nuestro país en términos deportivos, después de 32 años que se gana una medalla olímpica y eso, de alguna manera, hace sentir orgulloso al peruano, porque por 32 años o por 8 olimpiadas, lo único que hacíamos era ver cómo otros atletas de otros países ganaban”, afirma el también director de la carrera de Administración y Finanzas de ESAN.

El especialista señala que el logro como tal adquiere un impacto mediático y efusivo por la trascendencia que este genera en los medios, sin embargo, advierte que no tendrá un efecto multiplicador en términos de alentar la inversión privada en el deporte peruano.

“El impacto principal es mediático, en el sentimiento del peruano y en el orgullo nacional. Respecto a las inversiones, una medalla no va a generar que haya una avalancha de inversiones, sobre todo porque es un deporte de poca acogida, digámoslo así, no es un deporte masivo. Claro, se va a hacer más conocido el deporte, seguramente habrá un impacto mayoritariamente por Stefano Peschiera, que seguramente va a tener algunos ingresos por contratos de publicidad, algún patrocinio o incrementará su patrocinio que tiene actualmente”, recalca.

La inversión privada

Quispe explica que por la naturaleza del deporte que practica Peschiera, para nichos muy reducidos debido a factores como el alto costo y difícil alcance en términos de escenarios adecuados para practicarlo, es muy poco probable que el camino sea apostar por la difusión de esta disciplina, sino que más bien este hito histórico debería obligar a las autoridades a revisar las políticas de Estado para con el deporte.

“El nivel de inversión para el deporte peruano no depende de una medalla, depende más que todo de las políticas que establezca el Estado, políticas en las que se incentive con mayor profundidad la generación del deporte de alta competencia, mas allá de que existen programas ya establecidos en el Instituto Peruano del Deporte (IPD), pero que no se dan abasto, si escuchamos historias de deportistas que ya han competido o que han ganado medallas, siempre han establecido pues que el apoyo ha sido muy bajo, los atletas actuales de igual manera. Entonces, si pretendemos que con esta medalla se van a generar inversiones adicionales en el futuro, digamos que no es la respuesta, la respuesta va más por el Estado, que vaya e incentive la participación de la impresa privada, a través de mecanismos innovadores”, detalla el docente de ESAN.

El especialista da cuenta de la importancia de las políticas deportivas que en Perú son mínimas e insuficientes, por lo que una manera de resolver esa brecha en cuanto a infraestructura y respaldo económico, podría ser la apuesta de mecanismos como la de inversión por obras, una variación a lo que hoy se llama obras por impuestos y que ha servido para incluir al capital privado en el desarrollo de infraestructura en nuestro país. “Por ejemplo, hay lo que se llama obras por impuestos, inversión de obras, mecanismos similares se podrían efectuar en el deporte, deportes por impuestos por ponerle un nombre, en el que las empresas tengan incentivos para financiar e invertir en el deporte, en determinados deportes que el Estado quiera promover, de repente el atletismo en las zonas altoandinas, o los deportes de mar o de agua en las zonas costeras”, detalla.

“Programas como estos sí van a generar un impacto en términos de inversión y financiamiento, mas allá del financiamiento, que ya viene por los Juegos Panamericanos Lima 2027, que es una seguidilla de inversión que se hizo para Lima 2019, que ayuda a mantener una infraestructura, lamentablemente solo ubicada en Lima. Ahora, con los Juegos Bolivarianos en Ayacucho, seguramente habrá una inversión en la zona, pero no hay una política sostenible que haga que las inversiones sean constantes en las distintas regiones del país”, comenta Julio Quispe.

Desafíos urgentes

La medalla de bronce obtenida por Stefano Peschiera en los Juegos Olímpicos de París 2024 no deben limitarse a una fiebre mediática. La creciente exposición de nuestros deportistas en los medios no necesariamente va acompañada de una mayor apuesta en el respaldo económico. Peor aún en un país como el Perú, donde la brecha social apunta a servicios básicos como educación y salud y que hace más difícil incluir al desarrollo del deporte entre las prioridades del Gobierno de turno.

“Si nos comparamos con las olimpiadas previas no ha sido un mal desempeño como equipo, sino que en las olimpiadas lo que se resalta mucho son los podios. Ahora, eso refleja que hay trabajo previo, porque los resultados no aparecen de la nada, se ve que hay un mejor trabajo en gestión deportiva por las entidades que corresponden, que seguramente se ha relanzado mucho con los Juegos Panamericanos 2019, ese fue un punto de quiebre, porque se tuvo que inyectar muchísimo dinero no solo en infraestructura, sino en hacer posible que se desempeñen de la mejor manera los deportistas”, medita el especialista.

Frente a este escenario, Julio Quispe ensaya una apuesta en base a dos acciones fundamentales dentro de nuestra realidad política y social. En primer lugar, esta medalla en París 2024 debe hacer que el Gobierno identifique las disciplinas deportivas sobre las cuales se centrarán las políticas deportivas. En segundo lugar, señala la importancia en el trabajo e inversión para la detección de talento.

Estas dos acciones, sumadas a la apuesta por atraer la inversión privada en mayor volumen a través de mecanismos innovadores, permitirán en mediano o largo plazo que el deporte peruano consolide un crecimiento sostenido. “Aún hay mucho más por hacer, sobre todo en la detección de valores, de atletas en edades cortas o pequeñas, en las que se pueda filtran quienes tienen posibilidad de ser deportistas calificados. Nadie puede garantizar que colocando una cierta cantidad de dinero van a salir 100 o 200 medallistas, lo que sí se puede garantizar es que va a ir mejorando el desempeño en las distintas disciplinas”, sentencia.

Pavlos Kontides, Matt Wearn y Stefano Peschiera en el podio olímpico. (Foto: París 2024) / CHRISTOPHE SIMON

Preguntas clave

-Lo de Stefano como lo de la mayoría de deportistas, termina siendo una recompensa a un esfuerzo particular, casi con sus propios medios...

Claro, los esfuerzos individuales finalmente tienen su recompensa, este es un esfuerzo. Este es un esfuerzo individual de familia, básicamente, que solventa su financiamiento desde que de niño decide practicar algún deportes. Si vemos la historia de Stefano Peschiera, no es que recién ahora se ha dedicado a la vela, él compite desde los 7-8 años. Si analizamos a los tiradores, Nicolás Pacheco esta en su tercera olimpiada y eso es lo que habría que trabajar mas, la base de, la base de como detectar más deportistas de alto rendimiento.

-El de Peschiera no es un deporte masivo...

Como el tiro, conversaba con Nicolás Pacheco y él se la banca solo, muchas veces la Federación llega tarde con el dinero o no llega, y los cartuchos con los que tiene que practicar no son baratos tampoco, es un deporte diferente y es el que más medalla nos ha dado, pero es que tampoco es que se pueda masificar el tiro, y así vamos con otros deportes como el squash, que no es olímpico pero tenemos presencia en el mundo.

-¿Qué acciones deben ser urgentes entonces?

Que el Estado tome como acción y decisión incorporar a la empresa privada en el financiamiento e inversión en el deporte en general, esa sola acción hace que todo crezca. Con el poco dinero que el Estado puede poner, va a mantenerse como estamos ahora. Por eso resulta necesario canalizar a través de mecanismos, de decretos obviamente, que atraigan a la inversión privada, aprovechando a los íconos en cada deporte. El surf es uno, la vela ya es otro.