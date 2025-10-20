Stefano Peschiera confirmó su participación en los Juegos Bolivarianos Ayacucho‑Lima 2025, que se llevarán a cabo entre el 22 de noviembre y el 7 de diciembre de este año. Con ello, Peschiera se presenta como una de las cartas principales del Perú en esta importante cita deportiva del continente.

El medallista olímpico llega al certamen en plena forma, tras conquistar la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos París 2024 en la clase de vela ILCA 7. Además, señaló con orgullo que representar al Perú implica “llevar a los 34 millones de peruanos en ese barco, en ese velero”, lo que le añade un componente emocional y de responsabilidad adicional a su desempeño.

Durante su discurso de anuncio, Peschiera reveló que la sede de la competencia de vela será la bahía de Bahía de Paracas, destacando que “nos vemos a fines de noviembre y ¡arriba Perú!”. Con esta confirmación, se refuerza la expectativa en torno al equipo peruano de vela y se envía una señal de confianza al resto de la delegación nacional.

La participación de Peschiera no solo representa una opción de medalla para el Perú, sino que también simboliza la continuidad de su proceso deportivo desde la preparación hacia los próximos ciclos olímpicos. Su presencia implica que el país apuesta por atletas de alto nivel que ya tienen experiencia internacional y medallero, lo cual eleva el perfil de la competencia para la delegación peruana.