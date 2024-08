La organización de los Juegos Olímpicos París 2024 decidió postergar la final del dinghy masculino (vela), donde Stefano Peschiera competirá por una medalla olímpica. El evento se realizará en la Marina Marsella, aunque la falta de viento y el mal tiempo aplazó la programación para este miércoles 7 de agosto con horario todavía por confirmar.

Stefano Peschiera estaba preparado para salir a la competencia este martes. Inicialmente, la final estuvo pactada para iniciar a las 8:45 am; sin embargo, el clima no acompañó el ánimo de los veleristas que solo esperaban la confirmación para meterse al agua y competir por una medalla. El peruano no era la excepción, pero con el pasar de los minutos se confirmó una nueva fecha.

El desempeño del velerista peruano en París 2024 ha sido muy positiva. En las dos primeras regatas acumuló 7 puntos y se ubicó entre los tres primeros puestos en la tabla general. Posteriormente, sumó 14 y 11 unidades, puntuaciones que le permitieron ubicarse en los primeros puestos de la clasificación general. Las regatas 9 y 10 se suspendieron y eso trajo como consecuencia el pase de Stefano Peschiera a la final por medallas.

🚨 STEFANO PESCHIERA DISPUTARÁ ESTE MIÉRCOLES LA REGATA POR MEDALLAS



La regata por medallas de dinghy femenino y masculino en París 2024 se postergó para este miércoles 7 de agosto (en horario por confirmar), debido a las condiciones climáticas en Marsella.



¿Qué debe pasar para Stefano Peschiera gane una medalla en París 2024?

Hay 10 finalistas en la medal race, donde los jurados tomarán en cuenta los puntajes con los que llegaron a la final y los puntos que se otorguen en esta instancia valen el doble.

Sea cual fuere el resultado entre los finalistas, Stefano Peschiera no podrá alcanzar en puntaje al australiano Wearn Matt, que es líder y principal candidato a ganar la medalla de oro.

Para la medalla de plata, requiere quedar entre los tres primeros puestos y saca al menos 5 puestos de ventaja a Pavlos Kontidis. Para el bronce, si queda entre los tres primeros puestos, asegura esta medalla sin necesidad de otros resultados.









