Ya pasaron 24 horas desde que Stefano Peschiera volvió a ganar una medalla olimpica para el Perú después de 32 años. El velerista peruano se movilixló desde Marsella, lugard ela competencia, hasta Paria para la ceremonia de clausura de los Juegos Olimio de Paris 2024.

Sus primeras palabras reflejaron aún asombro por haber obtenido la medalla de bronce en la modalidad de dinghy masculino, ingresando así a la selecta lista de deportistas peruanos que han ganado una presea en los Juegos Olímpicos: Edwin Vásquez (Tiro - Londres 1948), Francisco Boza (Tiro - Los Ángeles 1984), el equipo de vóley (Seúl 1988) y Juan Giha (Tiro - Barcelona 1992).

“Todavía no me lo puedo creer el haber ganado una medalla. Poco a poco me voy dando cuenta. Siento mucha emoción por el logro alcanzando con el equipo de trabajo que me ha acompañado siempre. Va a tomar algunas semanas darme cuenta de lo que he obtenido pero esto es para los peruanos. Me siento un afortunado y agradecido y Arriba Perú”, afirmó.

Al llegar a París, Peschiera fue recibido por el presidente del Comité Olímpico Peruano, Dr. Renzo Manyari Velazco, y comentó lo difícil que fue conquistar la medalla de bronce en París 2024.

”Fue una semana difícil pero muy orgulloso de representar al Perú y dar todos los colores, hemos sido profesionales en el día a día. Se suspendió la regata, reseteamos, a veces el deporte está de tu lado, a veces no. El viento y las corrientes afectan en este deporte. Se canceló esa regata final y me dio una oportunidad”, comentó Stefano.

“Solo estoy agradecido ha funcionado han sido 32 años de una larga espera lo hemos logrado como país no lo he logrado solo. Ha sido un equipo gigante de más de 30 millones de peruanos . Estoy agradecido por el gobierno por el IPD, por el Comité Olímpico Peruano, no es verdad que no hay apoyo, desmiento eso, si me han apoyado, gracias a ello y a mis auspiciadores que apuestan por mi, sin en el estado no estaría aquí “, agregó.

