Si bien la ceremonia iba dirigida a los 26 atletas peruanos que nos representaron en los Juegos Olímpicos Paris 2024, los que pudieron estar presentes fueron César Rodríguez, Evelyn Inga, Maria Belén Bazo, Sol Aguirre, Thalia Valdivia, Adriana Sanguineti, Nicolás Pacheco, Alonso Correa y Stefano Peschiera. En el estrado, además del medallista olímpico, Pacheco, Bazo, Correa, Inga y Rodríguez lucieron sus diplomas olímpicos como muestra de la mejor participación peruana en la historia de los Juegos.

Peschiera, a diferencia de los otros atletas, no vestía el buzo blanco característico de la delegación peruana, sino un terno plomo, camisa blanca y corbata roja. Una vez que la Presidenta le colocó la medalla simbólicamente y le hizo entrega del cheque por 40 mil dólares (y 12 mil dólares a su entrenador), Stefano se dispuso a sacar un papel de su bolsillo y leer las palabras más emotivas que vino trabajando en los últimos días.

Stefano Peschiera recibe los Laureles Deportivos en emotiva ceremonia | Foto: Anthony Niño de Guzmán @photo.gec

Entre ellas, además de rebalsar su amor por el Perú y la importancia de esta medalla olímpica en su vida, también quiso referirse al futuro y comprometer al Estado en brindar mucha más ayuda al deporte nacional y a tener la voluntad de la creación de un proyecto de infraestructura importante y ambicioso.

“En el caso de la vela para fomentar y hacer más accesible este deporte, que nos trae medallas, quisiéramos pedirle a la señora presidenta (Dina Boluarte), al presidente del IPD y al ministro de Educación, que nos ayuden con hacer realidad el sueño de que podamos contar por primera vez con un Centro de Alto Rendimiento de vela”. Por su parte, Dina Boluarte y Morgan Quero (Ministro de Educación) compartían miradas cómplices evidentes y asentían con la cabeza dando a entender que tan solo bastaron las palabras de Peschiera para que dicho proyecto se ponga en marcha. O eso esperamos.

Ubicada en la tribuna occidente frente al estrado, Maria Elena Loret de Mola no dejaba de escuchar y grabar con atención las palabras de su hijo Stefano. A su lado, su esposo e hija compartían la misma sensación de orgullo, sobre todo cuando el velerista de 29 años hablaba de lo fundamental que fue el apoyo familiar para cuando, años atrás, quiso desistir y dejar el sueño olímpico. Una vez que la ceremonia culminó en la pista atlética del Estadio Nacional y la banda escolar dejó de tocar, era el turno de dirigirnos a las afueras del coloso deportivo y ser testigos del momento histórico del día: la develación del nombre de Stefano Peschiera con Laureles Deportivos.

Inmortalizar el nombre

“Siento también mucha responsabilidad, veo que el nombre que mi hijo está ahí y su comportamiento tiene que ser digno de eso, porque va a quedar para siempre”, dijo Maria Elena Loret de Mola a El Comercio minutos después de que Stefano Peschiera y Dina Boluarte develaran los nuevos Laureles Deportivos en las afueras del Estadio Nacional.

Por su parte, Stefano no paraba de devolver abrazos y estrechar las manos de todos sus familiares, invitados y deportistas asistentes a la ceremonia. En medio del tumulto, un avivado periodista decidió romper con lo que venía siendo un ambiente ameno y se animó a lanzarle una pregunta comprometedora, incómoda y de corte político a la Presidenta de la República. Esta intromisión no fue bien tomada por algunos asistentes, colegas y mucho menos por familiares de Stefano. “Hay momentos y momentos, este no es uno. Por eso el Perú está así”, se escuchó decir a uno de ellos.

Sin embargo, el velerista nacional no prestó atención al asperoso incidente y continuó recibiendo las felicitaciones y observando, cada cierto rato, su nombre entre Laureles Deportivos. “Es algo que siempre soñé de niño. Vi veleristas en otros países que lo habían conseguido y pensaba en que quería algo así también para el Perú”, dijo emocionado.

¡La medalla ya está en casa! Stefano Peschiera, bronce en París 2024, llegó a Lima entre aplausos. (Alessandro Currarino/GEC)

Salud mental y posible retiro

“Mi mamá es psicóloga y he crecido sabiendo la importancia de la salud mental. Me he chocado con muchas paredes y he perdido grandes retos por no haber trabajado esa parte y creo que es fundamental para el deporte de alta competencia”, reflexionó Stefano Peschiera en la conferencia de prensa que ofreció en el velódromo de la Videna acompañado de la prensa y sus auspiciadores.

Al hacer su ingreso, Stefano optó por la canción Sky full of stars de Coldplay para lo que serían sus primeras palabras tras el reconocimiento hecho por el Estado. Al responder una larga rueda de prensa medio por medio y hablar del logro obtenido y planes a futuro, hizo hincapié en el trabajo mental que ha venido teniendo en los últimos años y que le fue vital cuando se cuestionó seriamente abandonar la competencia profesional hace cuatro años, tras perder en los Juegos Panamericanos Lima 2019 y previo a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Asimismo, se sintió comprometido con trabajar con el deporte nacional, más allá de la propuesta del Centro de Alto Rendimiento en Paracas, pero también en crecer a nivel personal. “Ya tengo una carrera universitaria y quiero seguir una segunda carrera o hacer una maestría, es un sueño”, dijo en relación a sus estudios en Finanzas en la Universidad de Charleston en Carolina del Sur. ¿Qué pasaría, entonces, con la vela?

“Con respecto a mi retiro, todavía no lo he confirmado. La verdad es que es bien difícil decir que me voy a retirar por completo del deporte. Creo que podría compaginar ambas cosas, la universidad y la vela, y llegar a Los Ángeles 2028 para ganar una medalla. No podría confirmarlo o no, es algo que tengo que decidir todavía”, dijo Stefano Peschiera, alimentando las ganas de volver a verlo hacer historia en unos próximos Juegos Olímpicos.

Homenaje ‘crema’

Es sabido que Stefano Peschiera es hincha acérrimo de Universitario de Deportes. Por esas casualidades, para el velerista nacional el 7 de agosto del 2024 es doblemente imborrable: ganó la medalla de bronca en Juegos Olímpicos y el equipo ‘crema’ cumplió 100 años. Según se conoce, el club merengue va a rendirle un homenaje a Stefano Peschiera este viernes en el encuentro ante Deportivo Garcilaso en el Estadio Monumental. Sin embargo, para el deportista esto no sería suficiente e hizo un pedido especial a la administración ‘crema’.

“Estoy muy contento por el reconocimiento que me hará la ‘U’. Sería fantástico poder asistir a todos los partidos de Universitario de Deportes mientras esté en Lima”, indicó Stefano a la prensa tras arribar a Lima proveniente de Paris.