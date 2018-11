Stéphane Peterhansel: “Estar en el Perú es estar en mi lugar favorito”

Es la cuarta vez que Stéphane Peterhansel pisa suelo peruano. La primera, en el 2012, fue para celebrar su triunfo en la Plaza de Armas. La semana pasada lo hizo para grabar un comercial y volverá en enero para el reto de un nuevo Dakar.

—¿Cómo ves que el Dakar se corra solo en el Perú?



Para mí siempre ha sido mejor el Dakar cuando ha cruzado por el Perú. Ustedes saben, ha estado en Argentina, Chile y Bolivia, pero que el Perú sea el único país es lo mejor. Existe mucho desierto abierto, dunas grandes. La aventura es bastante amplia porque se parece a África. Para el Dakar el mejor país de Sudamérica es el Perú.

—¿No le resta al Dakar que no haya más países?



Para mí es perfecto como está. Para otros pilotos que no les gusta mucho las dunas quizás no. El año pasado en las etapas del Perú fui líder. En Argentina hay muchos caminos como un rally normal y el Perú tiene lo que me gusta, los desiertos.

—¿Qué tal el reencuentro con Mini?



Es un equipo en el que estuve cuatro años, entre el 2010 y 2014. Gané dos Dakar con Mini, y acá en el Perú. Estoy feliz de regresar, muy feliz con mis compañeros y mis amigos Despres y Sainz.

—¿Son un ‘dream team’?



Existe un espíritu de equipo. Nos ayudamos siempre y es un equipo muy fuerte. David Castera será mi nuevo copiloto y estuvimos testeando en Marruecos y corrimos en Portugal. Las sensaciones son muy buenas.

—¿Que el Dakar se corra en un solo país puede ser una despedida de Sudamérica?



No tengo respuesta para eso. ASO encontrará la mejor solución para los pilotos, pero no tengo idea del futuro. Si estará en Argentina, Chile, Bolivia o Perú. Para mí está bien en el Perú, pero a otros les gustan los terrenos de Argentina, para la mayoría que sea mixto. Para mí esto es estar en mi lugar favorito.

—¿Qué se comenta entre los pilotos de que se corra solo en el Perú?



Hay pilotos de rally que no están felices como yo, pero no puedo hablar por los demás. Sí hemos hablado de lo bonito del país, de los paisajes, las montañas, las dunas.

—¿Sabes algo de los pilotos peruanos?



De Nicolás Fuchs y no más. Él es un piloto rápido en las rutas de rally normal. Ha ido mejorando pero tiene que ir poco a poco. Además, eso depende del coche que tenga. En el Dakar son quince días y si falla un día, la carrera se termina.