Conforme a los criterios de Saber más

Stephen Curry tuvo una noche agridulce en la derrota de sus Warriors por 111-107 frente a Boston Celtics: sumó una caída más en la temporada regular de la NBA pero se convirtió en el segundo máximo anotador de la historia de la franquicia, solo por detrás de los 17,783 puntos del histórico Wilt Chamberlain. A solo 772 puntos de diferencia, ‘Cheff’ se ha planteado convertirse en el número uno y Steve Kerr, su entrenador, ha respaldado su pensamiento.

Pude acceder a la conferencia de prensa tras el juego entre Warriors y Celtics. El primero en aparecer, como es costumbre en la NBA, fue Steve Kerr. Consulté lo siguiente: “Entrenador, Steph se ha convertido en el segundo anotador histórico de la franquicia, ¿cree que pueda sobrepasar a Wilt Chamberlain como el máximo anotador?”.

Stephen Curry frente a Boston Celtics

El entrenador de Warriors respondió lo siguiente: “No tengo las estadísticas en mi cabeza y no sé cuantos puntos necesita Steph para convertirse en el máximo anotador. Alcanzar a Wilt (Chamberlain) sería algo grandioso, no es un mal nombre (risas). Steph es un jugador increíble, si me preguntas a mí, es el mejor jugador de toda la historia de la franquicia”.





Si continúa con su promedio habitual de esta temporada, Stephen superará a Chamberlain por mucho. Restan 51 partidos a Warriors en la temporada regular 2020-21 y Curry promedia 28.2 puntos por juego. Si hacemos la multiplicación, para el final del curso, el armador habrá sumado 1428 puntos más a su cuenta, convirtiéndose en el máximo anotador de la franquicia. Y no es el único récord que podrá quebrar: con 2.581 triples, está a 390 triples de superar a Ray Allen como el jugador con más triples en toda la historia.

Stephen Curry frente a Boston Celtics

Con tantos halagos, le consulté al propio Stephen Curry lo siguiente: “Coach Kerr dijo que para él tu eres el mejor jugador de la historia de Warriors, ¿esto te genera presión o cómo manejas tantos elogios de tu entrenador?”.

El armador respondió lo siguiente: “Es un honor que digan eso de mí. Aun tengo mucho en el tanque para dar. Han sido 12 maravillosos y he conseguido grandes cosas aquí. Estar en la conversación del mejor jugador con Wilt (Chamberlain) es surrealista”.





El All Star Game, un tema tabú

La temporada 2020-21 sufrió cambios en el calendario: largos viajes fuera de casa con 8-9 partidos como visitante y varios juegos en noches consecutivas, ello con la finalidad de evitar que los jugadores puedan contagiarse por COVID-19. Los principales actores del juego han manifestado en múltiples ocasiones que el calendario los está agotando más que en temporadas anteriores; sin embargo, pese a ello, la NBA buscará llevar a cabo un All Star improvisado, causando más desgaste en las estrellas de la liga. Le consulté a Stephen Curry por ello y respondió lo siguiente.

“Es interesante hablar sobre eso porque se habla mucho en todos lados. La NBA está tratando de crear protocolos para tener a todos a salvo, pero no sé nada sobre eso en estos momentos. Es algo de día tras días, la liga debe preocuparse en mantenernos a salvo. Si las cosas se hacen bien, yo creo que está bien. Sin embargo, este año no podrá ser como siempre, la liga deberá buscar la manera, es todo lo que te puedo decir”, finalizó el armador de Warriors.

Stephen Curry frente a Boston Celtics