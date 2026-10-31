Stephen Curry vivió una noche inolvidable en la NBA. El base de los Golden State Warriors fue protagonista de una espectacular remontada ante Los Angeles Lakers, con una jugada que dejó a Luka Doncic en el suelo y rápidamente se hizo viral. Además, el ‘Chef’ alcanzó un nuevo hito en su carrera al convertirse en el décimo octavo máximo anotador en la historia de la liga estadounidense, durante el triunfo por 112-95 en la NBA Cup.

La acción que se robó las miradas llegó en un partido en el que Curry volvió a demostrar su capacidad para desequilibrar a cualquier defensa. El estadounidense encaró a Doncic, lo dejó descolocado con sus movimientos y terminó superándolo en una jugada que provocó la reacción de los aficionados. El video del enfrentamiento entre dos de las grandes figuras de la NBA comenzó a circular rápidamente en las redes sociales.

Pero la noche también tuvo un significado histórico para Curry. Durante el último cuarto, el base convirtió un triple que le permitió superar a Dominique Wilkins, quien acumuló 26.668 puntos durante su trayectoria profesional. Con esa anotación, el jugador de Golden State llegó a los 26.674 puntos y escaló hasta el puesto 18 de la tabla histórica de máximos anotadores de la NBA. Su siguiente objetivo será alcanzar a Oscar Robertson, que terminó su carrera con 26.710 unidades.

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En cuanto al partido, los Warriors protagonizaron una remontada espectacular. Los Lakers habían comenzado dominando y llegaron a tener una ventaja de 25 puntos, además de cerrar el primer cuarto con un contundente 38-15. Sin embargo, Golden State reaccionó en el segundo periodo con un parcial idéntico y llegó al descanso con el marcador igualado. Después tomó el control del encuentro y terminó imponiéndose por una diferencia de 17 puntos.

Curry cerró su actuación con 31 puntos, seis asistencias y cuatro rebotes, mientras que Brandin Podziemski aportó 21 unidades para los ganadores. Por el lado de los Lakers, Doncic fue el máximo anotador del encuentro con 37 puntos, siete rebotes y cinco asistencias, pero no pudo evitar la derrota. Así, los Warriors comenzaron su participación en la NBA Cup con una victoria memorable y Curry volvió a demostrar que sigue haciendo historia en la mejor liga de baloncesto del mundo.

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