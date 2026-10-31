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Resumen

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Stephen Curry lideró la remontada de Golden State ante los Lakers con 31 puntos. (Foto: Captura de pantalla)
Stephen Curry lideró la remontada de Golden State ante los Lakers con 31 puntos. (Foto: Captura de pantalla)
Por Marco Quilca León

Stephen Curry vivió una noche inolvidable en la NBA. El base de los Golden State Warriors fue protagonista de una espectacular remontada ante Los Angeles Lakers, con una jugada que dejó a Luka Doncic en el suelo y rápidamente se hizo viral. Además, el ‘Chef’ alcanzó un nuevo hito en su carrera al convertirse en el décimo octavo máximo anotador en la historia de la liga estadounidense, durante el triunfo por 112-95 en la NBA Cup.

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