La UFC 288 se desarrollará en New Jersey y tendrá como principal pelea estelar a Sterling vs. Cejudo. Henry Carlos buscará de llevarse a toda costa el título ante un duro rival. El evento empezará 22:!5 horas de México y será televisado por la señal de Fox Sports, ESPN y Star Plus.

VIDEO RECOMENDADO Tras retirarse del fútbol profesional, Gerard Piqué vuelve a ser tendencia mundial tras la organización de una liga de fútbol 7 conformada por streamers.