La selección peruana enfrentará a su similar de Chile para definir a la ganadora de la medalla de bronce en el Sudamericano Sub 20 desde las 4:00 p.m. (hora local). El cotejo será transmitido por la señal de Movistar Deportes.

El encuentro se disputará en el Coliseo Manuel Bonilla de Miraflores y será transmitido a través de las señales de Movistar Deportes y Panamericana TV.



Tras medirse ante las representaciones de Uruguay, Ecuador y Chile, a las que venció por 3-0 en todos los encuentros, el sexteto peruano Sub 20 cayó por 3-1 frente a Brasil en la semifinal del certamen.



Las 'matadorcitas' no alcanzaron la final sudamericana y no clasificaron al Mundial de la división que se disputará el próximo año en México.

Perú cayó por 3-1 frente a Brasil en las semifinales del Sudamericano Sub 20 de voley | Video: Movistar Deportes

Integrantes de la selección peruana:



Armadoras: Yadhira Anchante y Camila Pineda.

Centrales: Flavia Montes (C), María Fernanda López Torres y Giulia Montalbetti.

Atacantes punta: Daniela Muñoz,Kiara Montes y Ariana Arciniega.

​Opuesta: Thaisa Mc Leod y Claudia Palza.

​Libero: Antonella Vizurraga y Grecia Soriano.