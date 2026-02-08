Super Bowl 2026: Bad Bunny y la mención al Perú en el Show de Medio Tiempo que ya es viral | VIDEO

Bad Bunny se llevó todos los elogios durante su presentación en el Show de Medio Tiempo al ofrecer un espectáculo a la altura de las expectativas. El cantante puertorriqueño cantó al lado de Ricky Martín y Lady Gaga, deleitando a los fanáticos que están enganchados al Super Bowl 2026.

No obstante, el ‘Conejo Malo’ sorprendió al dar un mensaje al final de su presentación en el que mencionó a los países de América, incluyendo al Perú. Este momento ya es viral en redes sociales.

"Dios bendiga a América”, dijo al inicio el cantante, para luego mencionar a los países de este continente como Chile, Bolivia, Guyana, Colombia, Perú, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, México, Estados Unidos y Canadá.

Sin duda, este momento ha hecho que los fanáticos peruanos destaquen la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 al mostrarle al mundo la cultura latinoamericana.

Lo único más poderoso que el odio, es el amor.



The Only Thing More Powerful Than Hate is Love. @sanbenito #AppleMusicHalftime pic.twitter.com/0VDQlSjet9 — NFL (@NFL) February 9, 2026

SOBRE EL AUTOR