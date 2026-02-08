Entre la revancha y el legado: Patriots y Seahawks, la historia detrás de las franquicias que vuelven al Super Bowl por el ansiado título

Los Patriots regresan al SuperBowl luego de siete años; los Seahawks, después de 11 años. Se trata de una serie histórica, con récord de 11-9 para Seattle en playoffs, pero con el trofeo en casa de New England, luego de aquel triunfo en el 2015 con Brady a la cabeza.

Ya no está Tom en cancha, atrás han quedado algunas leyendas, aunque la sed de revancha y, sobre todo, la búsqueda de la gloria estará presente en el partido de hoy en California.

La franquicia de Massachussets busca el séptimo anillo, uno que rompería el empate con los Pittsburgh Steelers, para coronarse como el más grande de la historia del fútbol. Si es que, para todos nosotros, ya no lo son en este nuevo milenio.

Antes de la patada inicial, esta es la historia y camino de cada equipo para llegar al último encuentro de la temporada. Cada franquicia tiene su DT y QB. Tras el final de la era Bill Belishick y mientras New England veía a Brady ganar al Super Bowl del 2024, el dueño de la franquicia, Robert Kraft, encontró en Mike Vrabel, el arquitecto de un equipo de campeonato.

Los nuevos Patriots

Los Patriots fueron el cuarto equipo en la era del Super Bowl en llegar a una ronda de campeonato de conferencia en la primera temporada de su entrenador en jefe, luego de haber ganado cuatro o menos partidos en el año anterior y se han convertido en el único conjunto en la historia de la NFL en vencer en 14 oportunidades con un técnico novato, luego de haber caído en cuatro o menos juego solo un año antes.

En otras palabras, se trata de un cambio increíblemente rápido, que sería difícil de replicar para cualquier entrenador en un deporte. Para alcanzar el éxito, en una reunión de equipo, Vrabel, de 50 años, les pidió a sus dirigidos que identificaran una parte de su historia, una de sus héroes, un momento de decepción y uno de esperanza.

Al día de hoy, los jugadores han dicho que ese concepto les ayudó a abrirse entre sí y conectar a un nivel más profundo, para poder llegar al último juego de la temporada. Hay un dicho en la NFL.

La manera más fácil de ver lo bueno que es un entrenador es ver qué sucede después de que se va. Vrabel fue despedido de Tennessee Titans tras cuatro temporadas ganadoras en seis años, incluyendo una participación por el título de conferencia.

Posteriormente, sin él, los Titans apenas han ganado seis partidos desde que lo sacaron en 2024; el equipo de Vrabel, por su parte, ha duplicado la cifra hasta llegar a la final del Super Bowl Vrabel construyó la infraestructura alrededor de Drake Maye y trajo a Ashton Grant, un entrenador de mariscales, con quien compartió durante su etapa como consultor de los Cleveland Browns en la temporada pasada.

“Siempre tiene un gran sentido de lo que se necesita. Obviamente jugó a un alto nivel, así que conoce la perspectiva de los jugadores. No es un ‘entrenador de jugadores’”, dijo. Veamos cómo les va en su primera final de la mano de un chico, de 23 años, que cumple con todas las predicciones: fue tercera selección del Draft en 2024.

El cambio de los Seahawks

El año pasado, el gerente general de los Seahawks, John Schneider, necesitaba que los Baltimore Ravens perdieran el Campeonato de la AFC, para poder contratar, dos días después a su coordinador defensivo, de 36 años. ¿Su nombre? Mike Macdonald.

A diferencia de su contendiente (Vrabel), Macdonald nunca jugó fútbol americano, rechazó un trabajo en la gigante empresarial KPMG y decidió convertirse en becario de los Ravens para luego ser el entrenador en jefe más joven de la NFL, con 38 años. Él ya revoluciona el deporte.

Los Seahawks son el equipo más completo de los playoffs, con una ofensiva entre las tres mejores, una defensa líder y equipos especiales que cambian el rumbo del partido. El mariscal de campo, Sam Darnold, firmó en la pretemporada y participa en su primer Super Bowl como titular.

Darnold fue suplente de Brock Purdy, de los San Francisco 49ers, en la edición LVIII, y resurgió su carrera la temporada pasada con los Minnesota Vikings. Darnold, quien firmó como agente libre después de que el último equipo -al que guio a una temporada de 14 victorias- lo dejara marchar, nunca sintió tanto el deseo de silenciar a los escépticos.

Su enfoque, evidenciado no solo en sus palabras, sino también en su comportamiento diario. “Cuando Sam llegó en el primer día, ya estaba contando chistes”, recordó alguien de su equipo. Y ahora lo está llevando al SuperBowl.

