Por Raúl Castillo

Los Patriots regresan al SuperBowl luego de siete años; los Seahawks, después de 11 años. Se trata de una serie histórica, con récord de 11-9 para Seattle en playoffs, pero con el trofeo en casa de New England, luego de aquel triunfo en el 2015 con Brady a la cabeza.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.

Entre la revancha y el legado: Patriots y Seahawks, la historia detrás de las franquicias que vuelven al Super Bowl por el ansiado título
Polideportivo

Entre la revancha y el legado: Patriots y Seahawks, la historia detrás de las franquicias que vuelven al Super Bowl por el ansiado título

Super Bowl 2026 gratis online: horario, canal TV y dónde ver el juego y el Show del Medio Tiempo
DT

Super Bowl 2026 gratis online: horario, canal TV y dónde ver el juego y el Show del Medio Tiempo

Qué canal transmite el Show de Medio Tiempo del Super Bowl 2026
DT

Qué canal transmite el Show de Medio Tiempo del Super Bowl 2026

En qué canales se puede ver Super Bowl 2026 y a qué hora empieza el show de medio tiempo
Polideportivo

En qué canales se puede ver Super Bowl 2026 y a qué hora empieza el show de medio tiempo