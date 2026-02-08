Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Super Bowl 2026: los tres penales con los que Seattle gana el primer tiempo | VIDEO
Por Redacción EC

Seattle Seahawks empezó el Super Bowl imponiendo su juego y su dominio sobre New England Patriots en el Levi’s Stadium. Y es que sacaron ventaja en el primer tiempo con tres penales que les permitieron manejar mejor el partido y acomodarse dentro del campo de juego. Los ‘Halcones Marinos’ terminaron el primer tiempo con un marcador de 9-0 (3-0 en el primer cuarto y 6-0 en el segundo), por lo que se perfilan como los favoritos a llevarse el título de la temporada en la NFL.

