Super Bowl 2026: los tres penales con los que Seattle gana el primer tiempo | VIDEO

Seattle Seahawks empezó el Super Bowl imponiendo su juego y su dominio sobre New England Patriots en el Levi’s Stadium. Y es que sacaron ventaja en el primer tiempo con tres penales que les permitieron manejar mejor el partido y acomodarse dentro del campo de juego. Los ‘Halcones Marinos’ terminaron el primer tiempo con un marcador de 9-0 (3-0 en el primer cuarto y 6-0 en el segundo), por lo que se perfilan como los favoritos a llevarse el título de la temporada en la NFL.

Jason Myers gets Seattle points on the opening drive



Right through the uprights. Jason Myers makes it 6-0.



