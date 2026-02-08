Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Super Bowl 2026: Periodista de ESPN al borde de las lágrimas tras presentación de Bad Bunny | VIDEO
Super Bowl 2026: Periodista de ESPN al borde de las lágrimas tras presentación de Bad Bunny | VIDEO
Por Redacción EC

La presentación de Bad Bunny en el Show de Medio Tiempo del Super Bowl 2026 ha generado distintas reacciones en todo el mundo: desde comentarios en redes sociales hasta la emoción de un periodista de ESPN durante la transmisión del partido. ¿Qué pasó?

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Patriots vs. Seahawks hoy en vivo: minuto a minuto del Super Bowl 2026
DT

Patriots vs. Seahawks hoy en vivo: minuto a minuto del Super Bowl 2026

Super Bowl 2026: Periodista de ESPN al borde de las lágrimas tras presentación de Bad Bunny | VIDEO
Polideportivo

Super Bowl 2026: Periodista de ESPN al borde de las lágrimas tras presentación de Bad Bunny | VIDEO

Super Bowl 2026: los tres penales con los que Seattle gana el primer tiempo | VIDEO
Polideportivo

Super Bowl 2026: los tres penales con los que Seattle gana el primer tiempo | VIDEO

Super Bowl 2026: Bad Bunny y la mención al Perú en el Show de Medio Tiempo que ya es viral | VIDEO
Polideportivo

Super Bowl 2026: Bad Bunny y la mención al Perú en el Show de Medio Tiempo que ya es viral | VIDEO