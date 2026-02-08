Super Bowl 2026: Periodista de ESPN al borde de las lágrimas tras presentación de Bad Bunny | VIDEO

La presentación de Bad Bunny en el Show de Medio Tiempo del Super Bowl 2026 ha generado distintas reacciones en todo el mundo: desde comentarios en redes sociales hasta la emoción de un periodista de ESPN durante la transmisión del partido. ¿Qué pasó?

John Sutcliffe, periodists de ESPN, estuvo al borde de las lágrimas luego de la presentación del ‘Conejo Malo’. Y es que para él, el artista dejó un mensaje simbólico al cantar en español en un evento que es el más importante para los estadounidenses.

“Fue muy emotivo. El mensaje que mandó Bunny, te guste o no su música, con amor, cultura y cariño... [...] Estés en México, Argentina, Chile o donde estés, se vale tener una lágrima en el ojo y sentirte orgulloso de que Benito le cantó en español a la fiesta más importante de los americanos", comentó.

El momento ya es viral en redes sociales y representa el pensamiento de muchos latinos que se sienten identificados con Bad Bunny. Sin duda, el cantante es símbolo importante para esta parte del continente.

"HAY QUE SENTIRSE ORGULLOSO, BENITO LE CANTÓ EN ESPAÑOL A LA FIESTA MÁS IMPORTANTE DE LOS AMERICANOS" 🥺



John Sutcliffe se puso emotivo por el mensaje de Bad Bunny en su show durante el halftime del Super Bowl LX.



Disfruta del Super Bowl x ESPN y #DisneyPlus Premium. 📺 pic.twitter.com/x8hZWhzPCD — ESPN.com.mx (@ESPNmx) February 9, 2026

