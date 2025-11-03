Orgullo peruano. Catalina Zariquiey se consagró campeona sudamericana del circuito junior de la Women Surf League (WSL) y clasificó al Mundial de Filipinas 2026.

La hazaña de nuestra deportista confirma el gran momento del surf peruano, pues disputará por segundo año consecutivo la Copa del Mundo de este deporte.

“La bandera peruana vuelve a flamear en lo más alto del surf sudamericano. Nuestra talentosa CatalinaZariquiey se coronó campeona del circuito juvenil de la World Surf League, asegurando además su clasificación al Mundial Junior de Filipinas 2026 por segundo año consecutivo", informó el IPD.

Por otro lado, las peruanas Arena Rodríguez y Sofía Artieda ganaron las categorías profesional y pro juvenil, respectivamente, del WSL de Iquique que concluyó el domingo, tras varios días de olas perfectas en la ola de La Punta.

****

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.