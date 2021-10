Conforme a los criterios de Saber más

Los vientos parecen tener buenas olas para el surf peruano. Luego de lo que fue la gran actuación del equipo nacional en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, la tabla sigue siendo un deporte que garantiza buenos resultados para el Perú.

Una diploma olímpica con Lucca Mesinas y una gran presentación de Sofía Mulanovich dejaron una grata impresión del surf peruano, que si bien es reconocido a nivel mundial, aún no está entre los países top de este deporte.

Sin embargo, ahora hay opciones de seguir metiéndonos en la élite del surf mundial y hoy hay chances de tentar lo más alto de la World Surf League (WSL). Ya un peruano está entre los mejores con Lucas Garrido Lecca en la modalidad de longboard, mientras que Alonso Correa, Lucca Mesinas, Miguel Tudela, Daniella Rosas y Sol Aguirre buscan meterse en el Tour Mundial de surf o tabla corta.

POR EL TOUR MUNDIAL

Hoy empieza el MEO Vissla Pro Ericeira, la segunda fecha del Challenger Series de Surf, una certamen de cuatro fechas que clasificará a los doce mejores al Circuito Mundial del próximo año. Ya se disputó el US Open. Este domingo empieza la fecha de Portugal. Luego viene una en Francia (octubre) y cierra con otra en Háwai (noviembre).

Tres peruanos en varones: Alonso Correa, Lucca Mesinas y Miguel Tudela, dos en damas: Rosas y Aguirre, son los peruanos que compiten por decir presente en el circuito mundial, que alguna vez dominó Sofía Mulanovich. Los doce primeros clasifican al Circuito Mundial WSL. Hoy, Alonso Correa está dentro de esos puestos, por lo que debe seguir con su buena performance para lograr el objetivo.

Puesto Surfista PUNTOS Puntos US Open Puntos 2020 9° Alonso Correa 7500 3500 4000 30° Luccas Mesinas 4500 2500 2000 103° Miguel Tudela 775 400 350 Fuente: WSL

Puesto Surfista PUNTOS Puntos US Open 2020 36 Daniella Rosas 3300 1800 1500 60 Sol Aguirre 1450 750 700 Fuente: WSL

La primera fecha fue a fines de setiembre y Alonso Correa fue quien llegó más lejos, quedando en el noveno lugar, lo que le dio 3.500 puntos para la clasificación, que considera los tres mejores resultados del Challenger Series más el mejor resultado del QS 2020, temporada que quedó cortada por la pandemia de coronavirus.

“Quedé noveno en Estados Unidos y ahorita estoy en Portugal. Yo tengo una buena fecha del 2020 de 4 mil puntos y con la del US Open , he empezado bastante bien para estar en una buena posición ”, nos dice Alonso desde Portugal, donde hoy empieza con el primer heat.

“Las chances están siempre, y el nivel. Todos los peruanos tenemos el nivel suficiente para llegar a las finales, pero se tienen que alinear las cosas y el mar tiene que cooperar ”, nos comenta Correa, quien en octavos del US Open padeció las malas condiciones de Huntington Beach, y no pudo avanzar.

Lucca Mesinas, diploma olímpica en Tokio 2020, también está en búsqueda de meterse en el Circuito Mundial. Su arranque en el US Open fue con el décimo séptimo lugar, por lo que en Portugal necesitaría meterse en las instancias finales para remontar. Mientras, Miguel Tudela, también olímpico, compite en los Challenger Series gracias a una Wild Card. No tuvo una buena presentación en Estados Unidos y espera despegar en Portugal.

La primera ronda de los peruanos desde hoy en Portugal.

Alonso no estuvo en Tokio 2020, por lo que este Challenger Series es como su revancha personal, aunque él lo ve de otra manera, ya que llegar al Tour Mundial es otra parte de la historia, más a nivel personal. “ Lo de Tokio hubiera sido una experiencia increíble, con el honor de representar al Perú, pero creo que voy a tener chance en las siguientes olimpiadas ”, nos dice.

“El Tour Mundial es motivador, porque lo tengo que hacer bien porque no tengo auspiciadores y todo lo pago con mis ahorros”, sentencia Alonso. El peruano espera otra buena performance para seguir con el sueño latente.

Tras hacer las sumas de los tres mejores eventos del Challenger Series más el mejor puntaje del 2020, los doce mejores de la clasificación lograrán un lugar en el Tour Mundial del próximo año. A Portugal, los peruanos llegaron en puestos expectantes.

ENTRE LOS MEJORES

Quien ya está entre los mejores del mundo del surf es Lucas Garrido Lecca. El surfista de longboard ya disputa el Circuito Mundial. Para esta modalidad se disputan tres fechas que otorgan el título mundial, y el peruano ocupa el octavo lugar de la clasificación a falta de una jornada.

En este circuito mundial, solo compiten los 18 mejores del mundo y Lucas logró meterse entre ellos gracias al buen ránking que ya tenía en el 2019. “La clasificación fue con el top 15 del 2019 y yo me ubiqué décimo, y tres del evento de Australia a inicios del 2020″, nos comenta el peruano.

Clasificación 2021 PUNTOS Evento 1 Evento 2 1° Edouard Delpero - FRA 11475 10000 1475 2° Harrison Roach - AUS 12225 8000 2225 3° Joel Rudor - USA 10000 5000 5000 4° kai Salas - HAW 9750 6500 3250 ... 8° Lucas Garrido Lecca - PER 6475 5000 1475 Fuente: WSL

“Soy el único hispanohablante. Hay brasileños y yo como únicos representantes de Sudamérica”; agrega, lo que destaca la importancia de su presencia en este torneo.

A inicios del 2020 se disputó una fecha abierta en Australia, la primera fecha. La segunda se disputó hace una semana en el Cuervo Surf Ranch Classic con los 18 mejores, donde Lucas se ubicó en el quinto lugar. La tercera y última jornada empieza también hoy con el Malibu Classic en California.

Lucas se ubica octavo en el ránking y debe mantenerse en el top ten para asegurar su presencia en el circuito mundial durante el 2022. “ El Top 10 se mantiene y los ocho últimos bajan a una segunda división , en un circuito clasificatorio entre enero y julio”, nos dice el surfista peruano.

“El objetivo es quedarme dentro del top 10 para seguir en el circuito mundial el próximo año y apuntar más arriba. Estamos peleando, el nivel está super alto y queremos seguir mejorando el ránking y superar los objetivos”, nos dice.

Cuando uno habla de longboard, sin duda viene a la mente el nombre de Benoit ‘Piccolo’ Clemente . El surfista peruano que fue campeón mundial WSL en 2015. Él nos cuenta en no está en el Tour porque en el 2019 no compitió debido a una lesión con la que terminó los Juegos Panamericanos, por lo que no pudo acceder al ránking que determinó la clasificación de los 18 mejores.

Piccolo nos cuenta que volverá a competir en torneos en Perú y Brasil para buscar meterse en las finales y así volver al Tour Mundial, donde es considerado uno de los mejores del circuito. Además, en el 2022 se disputarán los clasificatorios para los Panamericanos Santiago 2023, a donde debe clasificar para defender su título.

Sobre el panorama actual, Piccolo ve con buenos ojos lo que se está viviendo. “El que tienen muchas chances es Alonso y Lucca ha estado con un performance increíble. Mientras, Lucas va bastante bien y le falta Malibu donde esperemos que le vaya bastante bien”, nos comenta.

PASOS DE LA FENTA

Tras la buena participación de los surfistas peruanos en Tokio 2020, las malas noticias llegaron desde la parte administrativa. Se supo que la Federación Peruana de Tabla tenía deudas con el Instituto Peruano del Deporte (IPD) por lo cual no podía recibir las subvenciones de este año.

Jaime Gensollen, presidente de la Fenta, nos comentó que ya se llegó a un acuerdo con el IPD para poder fraccionar la deuda luego de un adelanto del 12% de los cerca de 60 mil soles que se debía producto de malas gestiones de directivas anteriores.

“Recién hemos recibido un primer tramo de la subvención con l cual ya tenemos programado apoyar a los chicos que están en el Challenger Series, además de realizar el campeonato nacional en noviembre y diciembre, fechas de bodyboard y apoyar los eventos internacionales de otros competidores”, nos dice el directivo.

El surf peruano siempre tiene buenos momentos, pero hace falta un último impuso para poder colocarlo en la élite del mundo para alegría de todo el país.

