Aquella vez, Pomar se convirtió en el primer campeón mundial en olas grandes, ante rivales de varios continentes. Para él y para Eduardo Arena, fundador de la ISF, aquel fue el primer Mundial oficial. Desde entonces, cada vez que el torneo llegó a nuestras costas, la selección respondió.

En el 2010, en Punta Hermosa, Gabriel Villarán se colgó la plata. Un año después, en la misma playa, Cristóbal de Col se coronó campeón mundial júnior sub-18 y llevó al Perú al primer lugar por naciones del Mundial Junior ISA. En el 2014, otra vez en Punta Rocas, Analí Gómez ganó el oro en damas y el Perú celebró el título por equipos frente a su propia gente.

Lejos de casa, el equipo nacional también se ganó fama de potencia. Sofía Mulanovich fue campeona en Ecuador 2004 y repitió en Japón 2019. En Costa Rica 2016, Lucca Mesinas fue subcampeón y el Perú volvió a ganar por equipos.

En El Salvador 2023 llegó otro título por naciones, impulsado por la plata de Mesinas y el bronce de Miguel Tudela. La base de aquel equipo campeón es la que hoy, tres años después, sale a defender la casa. Cinco de los seis seleccionados ya tienen la etiqueta de olímpicos.

Defienden también una historia milenaria, como el propio país: lo recuerdan los caballitos de totora del norte. Y un lugar que pocas veces les dan el reconocimiento que merecen, el de uno de los deportes más laureados del Perú, para muchos el verdadero deporte bandera.

Rivales de primer nivel

En Punta Rocas compiten 239 atletas de 53 naciones, entre ellos 30 olímpicos de distintas generaciones. Cinco tienen medalla: Italo Ferreira (BRA) y Carissa Moore (USA), oros en Tokio 2020; Kauli Vaast (FRA), oro en París 2024; Kanoa Igarashi (JPN), plata en Tokio; y Johanne Defay (FRA), bronce en París 2024.

Australia, vigente campeona por equipos, llega con Ethan Ewing, George Pittar, Tyler Wright, Stephanie Gilmore, Leihani Zoric y Liam O’Brien, otro surfista del Championship Tour (CT), que reemplaza a Jack Robinson. Estados Unidos sumó a Crosby Colapinto por la lesión de Jack Marshall. Entre todas las figuras suman 19 títulos mundiales; solo Gilmore tiene ocho.

Muchos de ellos compiten en el CT, la primera división de la Liga Mundial de Surf (WSL), que Mulanovich conquistó en el 2004 y a la que Mesinas devolvió la bandera peruana en el 2022. El mancoreño y Alonso Correa aún pelean por volver a la élite desde el Challenger Series. Aquí, sin embargo, el objetivo es otro: el honor como país y un pase a Los Ángeles 2028.

En modo competencia

Correa, Tudela y Mesinas forman el trío de la última década. Los tres peruanos con mejor forma y mejores resultados internacionales. Saben competir y ganar en los Mundiales ISA, y conocen Punta Rocas mejor que nadie, una ventaja que en este tipo de ola vale mucho en competencia.

Además, cada uno tiene armas para puntuar alto: el powersurfing de Correa, la fluidez y velocidad de Mesinas, y el ataque en la sección crítica de Tudela. Precisamente, ayer, en la primera ronda, Tudela se impuso en su serie con 10.80 puntos. Mesinas fue segundo con 9.40, a solo tres centésimas del sueco Greyson Grant, y Correa avanzó con 8.83, detrás del venezolano Francisco Bellorin.

Alonso Correa en acción. (Foto: Fernando Sangama / GEC)

En la segunda ronda, Tudela abrirá ante Zukas Loining (NOR), Darshan Antequera (CRC) y Teo Gale Grani (PAN). Por su parte, Mesinas enfrentará a Kai Odriozola (GER), Oscar Urbina (CRC) y Romeo Chavez (COL), mientras que Correa se medirá a Tim Elter (GER), Amir Rafaeli (ISR) y Sage Katz (PUR).

En tanto, hoy será el debut en damas para Sol Aguirre, Daniella Rosas y Catalina Zariquiey. Esta última se estrenará en la selección absoluta con el respaldo de dos experimentadas, que curiosamente no sobrepasan los 24 años.