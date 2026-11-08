Resumen

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El equipo peruano en el ISA World Surfing Games de Punta Rocas. (Foto: Fernando Sangama / GEC)
El equipo peruano en el ISA World Surfing Games de Punta Rocas. (Foto: Fernando Sangama / GEC)
Por Carlos Lázaro

Hasta el 15 de noviembre, el Centro de Alto Rendimiento de Punta Rocas recibe por tercera vez al Mundial ISA, el cuarto en el Perú. Es la misma ola donde, en 1965, Felipe Pomar abrió el camino del surf peruano hacia el reconocimiento internacional.

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