Su vínculo con el mar inició cuando tenía entre uno y dos años de edad. Sus padres, Jorge Castañeda y Lorena Lama, ambos instructores de surf, se encargaron de acompañar a su pequeño hijo a surfear sus primeras olas en Máncora sin saber que años más tarde se convertiría en una de las principales promesas de la tabla peruana. Hablamos de Facundo Castañeda Lama, quien en la pasada temporada explotó todo su talento en las principales competencias, nacionales e internacionales de categoría junior, que se llevaron a cabo en nuestro litoral.

“Corro tabla todos los días, al menos tres veces durante el día”, le dice Facundo a Deporte Total desde Máncora. Acaba de cumplir 13 años y el último recuerdo de la comunidad del surfing nacional es que la rompió en el Campeonato Nacional de Surf 2024, pues en la que fue su categoría, la Sub 12, conquistó las cinco fechas programadas y se proclamó campeón. A ello se suma su primer título internacional, ya que se adjudicó el título en su división del Campeonato Sudamericano Juvenil de Surf, que se llevó a cabo en noviembre pasado en el Centro de Alto Rendimiento de Punta Rocas.

“Me pareció uno de mis mejores años [el 2024] porque gané el nacional en la Sub 12 y logré el subcampeonato en la Sub 14. También fui campeón interescolar y conquisté el Campeonato Sudamericano en Punta Rocas, donde me sentí muy cómodo. Entrené mucho junto a mis compañeros para ese torneo, fueron días muy fuertes y pude ganar mi categoría”, agrega el hijo del norte del país.

Facundo fue parte de la selección peruana del Campeonato Sudamericano Juvenil de Surf tras conquistar el Campeonato Interescolar Sub 12. El hecho de haberse proclamado campeón en su categoría le dio un boleto directo a este certamen internacional donde sorprendió con su surfing progresivo. “Él siempre estuvo positivo, siempre me repetía que iba a ganar el Sudamericano. ‘Me la llevo, papá’, me decía. Yo solo le decía silencio, aún hay que competir. A veces hay que confiar en uno mismo en estos tipos de eventos y él tiene eso, mucha confianza”, comenta su padre, Jorge Castañeda.

El padre de Facundo no esperaba que su pequeño alcanzara un impresionante nivel en el surf y que sea considerado como uno de los grandes talentos de este deporte a nivel nacional. “Nunca pensé que iba a llegar tan lejos como lo está haciendo hasta este momento. Todos los días me sorprende. Él vive en el mar. Todos los días está corriendo olas, tiene una gran conexión. Facundo compitió por primera vez a los cinco años y le estaba ganando a niños de nueve [años]. Es un orgullo. Me dije a mí mismo que esto no podía parar. Él resolvía bien. Sus rivales sumaban sus puntajes y Facundo tenía que hacer más y lo conseguía”, añade el señor Castañeda.

El plan 2025

Facundo Castañeda Lama tiene como ídolo nacional a otro exponente de su zona, Lucca Mesinas. “Es de Máncora como yo. Es un buen amigo”, revela sobre el surfer de 27 años que en el 2022 compitió en el Championship Tour (CT), la máxima categoría de la Liga Mundial de Surf (WSL), y que ahora mismo se prepara para disputar el Challenger Series (CS), la segunda división del surfing. “Muy pronto voy a clasificar al Challenger Series”, dice con firmeza Facundo dejando muy claro que la confianza en sí mismo es una de sus fortalezas. Otros modelos a seguir del mancoreño son el brasileño Gabriel Medina y Sofía Mulanovich, campeones mundiales del CT.

“Sofía estuvo con su familia el verano pasado en Máncora. Se quedó unos meses y conoció a Facundo. Él cada vez que la veía, se pulía más. Buscaba impresionarla y creo que lo logró. Sacaba maniobras que nunca antes había hecho. Claro, porque estaba Sofía y creo que a ella le gusta mucho su surfing. Es impresionante que una campeona mundial describa a mi hijo como un gran surfer. Más allá de su talento como deportista, Sofía es una muy buena persona y un ejemplo a seguir para Facundo y toda la nueva generación que se viene”, sostiene Jorge Castañeda.

Precisamente, para seguir el camino de Mesinas, el de Medina, el de Mulanovich, ahora Facundo, con 13 años cumplidos, se prepara para una temporada en la que busca internacionalizar su carrera. No es un objetivo nada fácil, pues no solo demanda mayor preparación técnica, física y mental, sino también una importante bolsa de dinero, un aspecto que suele frenar los objetivos de los talentos, no solo en el surf sino también en otras disciplinas deportivas.

“Quiero competir a nivel internacional, además del Sub 14 del Campeonato Nacional. También voy a buscar clasificar una vez más al Sudamericano Juvenil, que va a ser en Chicama [La Libertad]. Si compito afuera voy a seguir mejorando mi surf , siendo mejor porque mi objetivo es ser campeón mundial”, sostiene el joven Castañeda Lama.

“El plan es salir al extranjero para diversas competencias. La Copa Olas Perú es internacional y tenemos planeado participar porque hay dos fechas en Brasil, dos en Chile. Eso es interesante como para cambiar el ambiente. También tenemos el Tour ALAS (Asociación Latinoamericana de Surfistas Profesionales) en El Salvador, Chile, Guatemala, Panamá. Es un esfuerzo más grande, pero vamos a tener que lograrlo porque es la única forma de que Facundo gane más roce internacional y que por ahí sume un auspicio más para impulsar mucho más su carrera”, explica Jorge Castañeda.

Por ahora, el local de Máncora cuenta con el apoyo de la Federación Deportiva Nacional de Tabla (Fenta), sobre todo para las inscripciones de los campeonatos, de Quiver (tablas), de Boz (wetsuit) y Paolo SUP Club (escuela de Stand Up Paddle en Lima).

“Estamos muy agradecidos con la Fenta por su apoyo, también con Quiver, Boz y Paolo SUP Club. Todos suman para Facundo. Además, nosotros también lo apoyamos como padres. Tenemos un hospedaje de nombre Los Cocos acá en Máncora. Somos profesores, también. Contar con Facundo como referente de la escuela, como producto, como un muchacho exitoso, también nos ayuda. Lo vamos a apoyar en todo lo que podamos”, dice el padre de ‘Facu’.

La temporada que se acerca para Facundo Castañeda Lama es bastante desafiante, pero el mancoreño lo toma de la mejor forma, como aquella primera vez que se metió al mar con sus padres o como cuando decidió enfrentarse en un torneo a niños de nueve años, cuando él solo tenía cinco. El amor, respeto y conexión con el océano le brindan un respaldo para alcanzar todos sus sueños, dejando siempre en alto el surfing peruano.

