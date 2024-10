El Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Punta Rocas, al sur de Lima, alberga desde el último sábado los PASA Games 2024, también conocido como los Juegos Panamericanos de Surf, que reúnen a 15 naciones de nuestro continente que buscan el título de la decimosétima edición del campeonato internacional. Y en esa primera jornada, Itzel Delgado Naranjo le entregó al Team Perú su primera me-dalla de oro en una de las cinco modalidades que se desarrollan en el prestigioso certamen.

El tablista de 25 años se proclamó campeón de la modalidad Stand Up Paddle (SUP) Race Surf masculino y se cobró la revancha de lo sucedido en la pasada edición, en Santa Catalina, Panamá, cuando se quedó con la medalla de plata. En esta ocasión, Delgado Naranjo aprovechó al máximo su localía, su conocimiento de la playa de Punta Rocas, en el distrito de Punta Negra, y tras superar de forma apretada la primera boya, sacó ventaja frente a los otros nueve rivales clasificados a la final.

De esta forma, Itzel cronometró 17 minutos y 42 segundos para quedarse con el primer lugar del SUP Race Surf. Completaron el podio de esta modalidad el argentino Santino Luca Basaldella, con 18 minutos y 6 segundos; y el brasileño Eri Tenorio, con un crono de 18 minutos y 18 segundos. El otro surfer connacional que accedió a la pelea por medalla de esta modalidad, Rodrigo Alonso Dibos, se ubicó en el noveno lugar con 21 minutos y 11 segundos.

Itzel Delgado no solo tuvo el tiempo más rápido en la final de varones, sino también de toda la modalidad SUP Race Surf, incluyendo etapas preliminares y la competencia de damas. (FOTO: MICHAEL TWEDDLE).

Cabe destacar que el tiempo con el que Delgado se colgó la medalla de dorada fue el mejor del SUP Race Surf del PASA Games 2024, contabilizando las pruebas preliminares y también la rama femenina, donde la puertorriqueña Mariecarmen Rivera se proclamó campeona con una marca de 20 minutos y 23 segundos. La siguieron la argentina Juliette Cecilne Duhaime (20m y 35s) y la brasileña Jessika Matos (22m y 18s). Las peruanas Camila Murguia Iriarte y Tatiana Hutchins Jiménez fueron sexta (26m y 21s) y sétima (26m y 22s), respectivamente.

Asimismo, con el título de Itzel Delgado, el Team Perú suma valiosos puntos en el medallero general en busca del título de los Juegos Panamericanos de Surf Punta Rocas 2024, el cual consiguió por última vez en la edición 2018, cuando se llevó a cabo también en la reconocida playa ubicada al sur de Lima. En la edición del 2022, en Panamá, logró el subcampeonato, mientras que en el 2023, en este mismo país, se ubicó en el cuarto lugar.

Sigue la competencia

Este domingo continúan los Juegos Panamericanos de Surf Punta Rocas 2024. Según el cronograma enviado por la Asociación Panamericana de Surf (PASA), las competencias inician a las 8 a.m. con la etapa de repechaje del Bodyboard varones, donde el Team Perú no tendrá acción, ya que el pasado sábado, durante la primera ronda, Micheel Yancce y Cristopher Bayona avanzaron directamente a la segunda fase al culminar primero y segundo en sus respectivos heats.

Eso sí, tanto Yancee, vigente campeón mundial junior de su modalidad, como Bayona tienen programado entrar al mar este domingo a partir de la 1:40 p.m., horario en el que está determinado el arranque de los heats de la segunda ronda de la modalidad Bodyboard varones. Asimismo, las damas, con Hannah Saavedra y Solange Calderón, afrontan la primera instancia del Bodyboard damas desde las 9 a.m.

Micheel Yancce es el vigente campeón mundial junior de Bodyboard. Es la carta a medalal de Perú en esta modalidad. (FOTO: MICHAEL TWEDDLE).

Asimismo, la modalidad de Stand Up Padde (SUP) Surf, tanto en la rama masculina como femenina, entran al mar a partir de las 11 a.m. para disputar solo la primera ronda del PASA Games 2024. Ahí, el Team Perú está representado por Tamil Martino, José Gómez, Vania Torres y María Celeste Ruiz.

Es importante mencionar que nuestro país también competirá en las modalidades de Longboard, masculino y femenino, donde las cartas a medalla son Benoit ‘Piccolo’ Clemente y María Fernanda Reyes, y en Shortboard, la prueba más popular del surf, la que es considerada en el programa olímpico. Justamente, el rostro de este deporte en el Perú, Alonso Correa, comanda el equipo de su modalidad, donde Melanie Giunta y Arena Rodríguez también esperan entregarle el oro al país en damas.

Correa viene de ser cuarto en los Juegos Olímpicos París 2024 (obtuvo diploma olímpico) y apunta a ser la sensación en las olas de Punta Rocas. ‘Foncho’ espera cerrar de la mejor forma su participación a nivel de selección en este 2024 para luego enfocarse en el circuito profesional de la Liga Mundial de Surf (WSL).