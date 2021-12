Conforme a los criterios de Saber más

Desde Hawái, horas después de haber ingresado a la historia del deporte peruano y latinoamericano, Lucca Mesinas nos atiende en medio de una algarabia. El surfer de Máncora, oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, quinto en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ha conseguido el sueño que persigue todo surfer cuando inicia su carrera: clasificar a la World Championship Tour o Circuito Mundial, popularmente conocido como CT.

La última referencia del surfing nacional en la World Surfing League (WSL) ha sido Sofía Mulanovich, campeona del CT en el 2004 y que llevaba nuestra bandera en todos estos campeonatos de máximo nivel. Ahora, es el turno de Mesinas, quien peleó los últimos años por alcanzar ese sueño y tras una excelente participación en el Challenger Series 2021 (circuito de cuatro fechas que funcionan como una especie de segunda división), obtuvo el máximo premio.

Lucca se da el lujo de ser el segundo peruano en meterse al CT, además de ser el primer varón nacional y de Hispanoamérica en este circuito de grandes exponentes como el estadounidense Kelly Slater, el brasileño Gabriel Medina, el hawaiano John John Florence, entre otros más. Desde el 2022, el surfer de 25 años vivirá un sueño, pero con responsabilidad, porque su objetivo es mantenerse en la élite y que su deporte siga en ascenso, en crecimiento en el país.

–Se ha logrado el resultado que tanto anhelabas, el que perseguías desde muy pequeño...

Estoy súper feliz. Olvídate, ha sido una semana bastante irritante porque he tenido que estar viendo todos los heats, los resultados que se daban y ahora recién se ha dado. Siento un alivio total. Prácticamente estaba esperando que pierdan las personas que estaban detrás mío en el ranking. Sabía exactamente hasta que round podían llegar cada uno para que me pase. Simplemente estuvo esperando, que no avancen mucho. Había algunos que podían llegar a cuartos, otros a semis, pero se dio todo perfecto y matemáticamente no me pueden pasar.

–Este cierre de fecha del Challenger ha sido muy duro...

Hawái es un lugar donde todos los surfers quieren demostrar de qué están hechos porque son olas power, súper fuerte. Es un lugar donde mucha gente está viendo la competencia. Es un campeonato bastante famoso y hay muchos campeonatos del WCT que son acá y simplemente los surfers de esta categoría vienen y practican en este tipo de torneos para prepararse para el próximo año. Siempre hay gente ya clasificada que se mete a estos eventos y es por eso que un poco difícil. Además, las olas son grandes, son fuertes, entonces, por mi parte fue difícil al comienzo porque no pude pasar mi ronda, pero, así como es duro para mí, también para los que estaban detrás mío (en la clasificación). Gracias a Dios se dio el resultado.

–¿Ya tienes un plan de trabajo o es muy prematuro eso?

Le dicen el ‘Dream Tour’, porque tienen olas increíbles en toda la temporada y es donde todo surfer quiere llegar. No he tenido mucho que planear porque estaba esperando el resultado y ahora recién pude saber que estoy adentro y que voy a poder correr el CT. Desde ahora, recién estoy planeando lo que voy a hacer en el 2022 y mucha gente me está escribiendo, mandándome vibras y la verdad que estoy muy feliz con eso.

–Cuánto ayudaría tu presencia en el CT? ¿Se podrá ver una fecha del Challenger Series que permita a más surfers peruanos pelear esta clasificación?

Será bastante vital, de todas maneras. Es muy importante mi clasificación, en líneas generales. Es básico para mostrarle a muchos niños y niñas del sueño que he logrado, a las nuevas generaciones. Y a todo Latinoamérica, porque también soy el primer latino en clasificar al CT . Estoy ayuda a todos, que tengan en cuenta que los sueños se pueden lograr y que se motiven, más que todo en el Perú, porque son ellos los que me ven corriendo. Sería increíble que haya una fecha del Challenger Series en el Perú para que crezca el surfing en el país y que entren más participantes como Alonso Correa o Miguel Tudela. Todo esto ayuda al crecimiento del surf peruano, que también es una de mis grandes metas.

–Este debe ser tu mejor año como deportista...

Es una locura. Este año se han dado muchas cosas, también con las olimpiadas. Ha sido un año bastante lindo. Clasifiqué a los Juegos Olímpicos, pude terminar quinto y terminando el año, ingresando al CT, me entrega mi mejor año sin lugar a dudas, de toda mi carrera, como profesional, como tablista. Entrar al CT es el sueño de todo surfer. Las olimpiadas no estaban antes dentro de los sueños de surfers porque no estaba incluido en el programa deportivo, pero ahora sí. Desde los seis o siete años, mi sueño siempre fue entrar al CT y lograrlo es algo de locos, muy increíble.

–¿Cómo ha recibido esta gran noticia la familia en Máncora?

Bien, súper felices, mis padres, mi hermana. Mi mamá no me llamó, me mandó un mensaje de voz llorando y yo me puse a llorar como loco al escuchar eso y no he hablado por teléfono porque sabemos que nos vamos a poner a llorar y yo lo que más quiero es que estén felices. De todas maneras, han tomado esta noticia de una forma increíble y están muy orgullosos. Mi familia siempre ha sido un soporte en este camino. En esa misma línea están mis auspiciadores, que siempre me han ayudado muchísimo en esta carrera larga, de muchos viajes por el mundo. Quiero agradecer a Quiksilver, a Diners Club, Toyota, Timmy Patterson, que son mis tablas, Reebook, ISDN, a todos los que me han apoyado. Muchas gracias.

–El objetivo será mantenerse en la máxima categoría...

La meta principal siempre es entrar al CT, pero una vez dentro, lo más importante es planear quedarte porque, así como entras, también el próximo año puedes salir muy rápido. Así, la meta para mí, de todas maneras, es quedar en el Top 20 del 2022, quedarme un año más y seguir aprendiendo de este tour. Eso es lo que vamos a planificar y llegar de la mejor manera a competir con los mejores del mundo, que para mí eso es un sueño.

–Habrás recibido o recibirás seguramente el mensaje de Sofía Mulanovich, quien fue la última peruana en la élite del surf...

Vi que Sofía estuvo bastante pendiente a toda mi participación, publicó bastante e incluso creo que acaba de felicitarme en las redes y la verdad que para mí Sofía siempre ha sido una inspiración. Ha sido a quién he visto en el CT para yo también poder alcanzar ese sueño y poder lograrlo es algo increíble. Me gustaría, como lo hizo ella de motivarme a mí, me encantaría que desde ahora haga lo mismo yo con las nuevas generaciones, con los más chicos.

–Con Sofía en el CT hubo fechas en el norte del país y sería bueno que la empresa privada con el estado vuelva a traer este circuito contigo compitiendo como local...

Exacto y esas fechas fueron en Máncora. Yo estaba ahí, tenía ocho o nueve años, veía como Sofía venía a competir a mi casa y a todas las chicas del CT. En Máncora, en Lobitos. No sabes cómo me motivaba eso, era algo increíble. Ahora, que yo estoy adentro, si puedo conseguir un puesto en el CT, de seguir los próximos años ahí, creo que se puede lograr en cualquier momento, de gozar de un campeonato de esa magnitud en el Perú.

